Metin Hara: Adriana Lima ile haksızlığa uğradık

1 Dünyaca ünlü top model Adriana Lima’yla yaşadığı aşkla adını dünyada duyuran Metin Hara, Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran Hara, Lima’nın annesi Mirey Hara’nın elini öptüğünü söyledi.

2 Hara, "Annem bu aralar bir tedavi görüyor. Annemi sürekli Amerika’dan arıyor ve bu süreçte destek oluyor. Bizim adımıza her şey çok keyifli" dedi.

3 35 yaşındaki yazar sözlerine şöyle devam etti: Benim adıma üzücü olan ise hakkımızda garip teoriler üretilmesi. İnsanlara yansıtmadığımız çok haksızlıklara uğradık ve uğramaya da devam ediyoruz.

4 Meten Hara, top modelle ilişkilerinin kurgu olduğu ve kitabının tanıtımını yaptığı yönündeki iddialara, "Bir sürü mantık hatası var. Çünkü kitabım çıkalı 3.5 sene olmuştu. Diğeri de 1.5 yıl önce çıkmıştı" diye cevap verdi.