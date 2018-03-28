Metin Hara: O gülümsemeye tanık olmak için 2.5 günde 8 uçuş yaptım

1 Adriana Lima ile bir süredir birliktelik yaşayan yazar Metin Hara, 'Hadi Be'nin konuğu oldu. Hara, dünyaca ünlü top ile ilişkisini anlattı.



Metin Hara, Instagram’da paylaştığı, helikopterde Adriana Lima’yı öperken çekilmiş fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: “Burada helikopterdeyiz. İnsanlar o kadar garip ki, binlerce gerçeği yansıtmayan, inanılmaz komik komplo teorileri çıktı. 8 ayda hiçbirinin gerçek olmadığı da anlaşıldı. Bu fotoğraf için şöyle dedi birisi, inanamadım; taktığımız kulaklıkların markası bizim sponsorumuzmuş, bu fotoğraf da onun reklam çekimiymiş. Hakikaten bu yaratıcılık sinema endüstrisinde kullanılabilir."

2 "Buradaki hikaye şu; o (Adriana Lima) ailevi bir durumdan dolayı çok üzgün, zor bir dönem yaşıyor. Ben cuma sabahı buradan çıkıyorum, 12 saat uçuş yapıyorum, oradan 4 saat arabayla başka bir şehre geçiyorum, o sırada onu arıyorum ‘Ben bu şehirdeyim’ diye. Hamptons orası. O da diyor ki; ‘Ben başka bir yere uçuyorum, neredesin? Helikopter pistindeyim.’ Ben de helikopter pistine gidiyorum. Şokta tabii. Kıta değiştirilmiş, 16-17 saatlik yolculuk. Ona sarılıyorum. ‘Senin burada olduğuna inanamıyorum’ diyor."

3 "Birbirimizi gördüğümüz için mutluyuz. Oradan 1 saat uçuyoruz, sonra 6 saat tekrar başka bir yere uçuyoruz. Onun bir yerde işi var, orada 3 saat kalıyoruz, sonra 7 saat uçuyoruz, 3 saat yan yana kalıyoruz. Ben oradan Detroit’e, sonra New York’a, oradan da İstanbul’a uçuyorum. Hepsi 2 günde oluyor. Bizim adımıza çok güzel, çok romantik bir an var o fotoğrafta."

4 "Çünkü gerçekten sadece o gülümsemeye tanık olmak için ben 2.5 günde 8 tane uçuş yaptım. Ve cuma sabahı çıkıp pazar sabahı buraya geri döndüm. O yüzden bu kadar saf ve bizim adımıza bu kadar değerli bir şeyin altına böyle şeyler yazılması hakikaten garip.”

5 Hara, “Adriana’nın en sevdiğin huyu nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben maddi anlamda çok zengin bir insan değilim. Bütün bu sıfatların ötesinde benim ona sunduğum değeri görebilmesi, onun geldiği kültür için çok büyük bir eylem. Biz Türkler olarak biraz daha dokunmatiğiz, daha samimiyiz. Daha duygusal ilerleriz." Tabii o tarafta işler biraz daha rakamlar ve sistem üzerinden ilerliyor. Bütün bunlara rağmen ve ne yazık ki adımıza yapılan bine yakın habere rağmen ne olursa olsun benim yanımda olacak, ne olursa olsun Türk insanına sahip çıkacak ve her yerde bu yaşadığımız sıkıntıları yansıtmayıp sessizlikle karşılayacak kadar güçlü, ilkeli, değerli, duygusal, içten olması benim için değerli."

6 "Çünkü biz neredeyse 8 aydır uluslararası bir zorbalık yaşıyoruz bu ülkede. Ve her konuda. Arabamıza çarpılmasından hiç söylenmeyen demeçlerle TT olmamıza kadar. Sürekli yalan haber yapılıyor. Ve bu artık tabii ki ona da yansıyor. Ne yazık ki yurtdışında böyle bir haber durumu yok. ‘Birlikteler, mutlular, Türk yazar’ diye yazılıyor. Burada olanlar onu da üzüyor. ‘Aldattı’ dediler, bir sürü şey dediler. Yani kişinin itibarını zora sokacak şeyler yapılıyor.”