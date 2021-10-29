Metrelerce ciğerci kuyruğu

Haberler - İHA 29.10.2021 - 17:20
Edirne’ye 29 Ekim tatilini fırsat bilerek gelen on binlerce yerli turist, kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul başta olmak üzere on binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye geldi.
Vatandaşlar Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yerleri gezdikten sonra meşhur tava ciğerini yemek için soluğu restoranlarda aldı.
Restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar tava ciğeri yiyebilmek için saatlerce sıra bekledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, kentte ziyaretçi hareketi yaşandığını söyledi.
Ciğerciler olarak misafirlere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Dinar, “Edirne’de 29 Ekim bereketi yaşanıyor” dedi.