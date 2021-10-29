Metrelerce ciğerci kuyruğu

Cumhuriyet Bayramı tatilinde Edirne yerli turistle doldu taştı. Kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek isteyen vatandaşlar, restoranlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haberler - İHA 29.10.2021 - 17:20

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’ye 29 Ekim tatilini fırsat bilerek gelen on binlerce yerli turist, kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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İstanbul başta olmak üzere on binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye geldi. 

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Vatandaşlar Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yerleri gezdikten sonra meşhur tava ciğerini yemek için soluğu restoranlarda aldı.

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Restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. İnsanlar tava ciğeri yiyebilmek için saatlerce sıra bekledi.

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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar,  kentte ziyaretçi hareketi yaşandığını söyledi. 

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Ciğerciler olarak misafirlere yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Dinar, “Edirne’de 29 Ekim bereketi yaşanıyor” dedi.

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