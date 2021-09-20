Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım

DHA 20.09.2021 - 15:50
Özer, "Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim" dedi.
"Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin.
Dersimi aldım" diyen Özer, "Bir daha yapmayacağım. Buraya kadar bir limit koydum. Metrobüsün üstüne atlıyordum, şimdi metrobüsle gideceğim" diye konuştu.
Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl üstüne çıktıysam şimdi içinde gideceğim. Bu işi tavsiye etmem kesinlikle, tasvip de etmem."
"Sadece ben kendime güvendiğim için bu yollara düştüm. Ama bunları kesinlikle denemeyin."