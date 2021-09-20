Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım

İstanbul’da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstüne atlayarak yolculuk yapan Youtuber Yunus Emre Özer adliye çıkışı konuştu. Özer, Dersimi aldım. Pişmanım, Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım" dedi.

DHA 20.09.2021 - 15:50

Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 1
Metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Sinyor Taklacı adıyla bilinen Youtuber Yunus Emre Özer, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 2

Özer, "Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim" dedi.

"Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. 

Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 3

Dersimi aldım" diyen Özer, "Bir daha yapmayacağım. Buraya kadar bir limit koydum. Metrobüsün üstüne atlıyordum, şimdi metrobüsle gideceğim" diye konuştu.

Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 4

Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl üstüne çıktıysam şimdi içinde gideceğim. Bu işi tavsiye etmem kesinlikle, tasvip de etmem."

Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 5

"Sadece ben kendime güvendiğim için bu yollara düştüm. Ama bunları kesinlikle denemeyin."

Metrobüsün üzerine atlayan Youtuber Yunus Emre Özer: Dersimi aldım, pişmanım - 6
"Alternatif olarak başka sporlar yapabilirsiniz ama bunu yapmayın. Yaparsanız da adliyeye girersiniz. Pişmanım"

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