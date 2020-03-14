Metroda ilginç manzara (Sıra dışı corona virüs önlemleri)
Dünya Sağlık Örgütü, 114'ten fazla ülkeye yayılan corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler aldı, vatandaşlarını tedbirli olma konusunda uyardı. Dünya genelinde maske ve eldiven satışları patladı, vitaminlere olan ilgi arttı. Ancak bazıları vardı ki uyarılar sonrası farklı tedbirler almayı tercih etti. Kimi maske bulamadığı için kimi ise karaborsa yüzünden farklı önlemler aldı. Hal böyle olunca da ortaya ilginç görüntüler çıktı. İşte ajanslara düşen ya da yaşam portalı Bored Panda'nın derledi ilginç corona virüs önlemleri...
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