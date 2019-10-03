NTV

Metrodaki evsiz sopranoya albüm teklifi

Los Angeles metrosunda arya söylediği video internette yayılınca kendine hayran bırakan evsiz soprano Emily Zamourka’ya albüm teklifi yapıldı ve internette yardım kampanyası başlatıldı.

  • 1

    Los Angeles metrosunda arya söylediği videosu internette dolaşıma girince ünlü olan evsiz kadının yüzüne şans güldü. Evsiz Rus Emily Zamourka’ya büyük bir albüm teklifi yapıldı.

    METRODA ARYA ŞOVU

  • 2

    Metroda tren bekleyen yolcuları ve tüm dünyadaki internet kullanıcılarını etkileyen Zamourka’ya albüm anlaşması teklif edildi.

  • 3

    Grammy adayı olan yapımcı Joel Diamond, ‘metro sopranosu’na klasik ve elektronik dans müziği karışımı bir albüm teklif ettiğini duyurdu.

  • 4

    TMZ’ye konuşan Diamond, 1973 yılında kurduğu Silver Blue Records kayıt şirketi çatısı altında yapılacak albümün adının ‘Paradise’ (Cennet) olacağını belirtti.

  • 5

    Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’nün opera söyleyen kadının videosunu internette yayınlamasından sonra pek çok internet kullanıcısı 52 yaşındaki Zamourka’ya hayran oldu.

  • 6

    Zamourka, 20 yıldan uzun bir süre önce ABD’ye taşındı. Keman ve piyano dersleri verirken hastalandı, çalışamayınca sokaklarda yaşamak zorunda kaldı.

  • 7

    ABC7 kanalına konuşan Zamourka, “İnsanların benim için üzüldüklerini hissediyorum ama hiç kimseye yük olmak istemiyorum” dedi.

  • 8

    Albüm kaydı haberinin yanı sıra Zamourka için internette yardım kampanyaları başlatıldı. Bir kampanyada 59 bin dolar, diğerinde de 33 bin dolar para toplandı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin