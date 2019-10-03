Metrodaki evsiz sopranoya albüm teklifi
Los Angeles metrosunda arya söylediği video internette yayılınca kendine hayran bırakan evsiz soprano Emily Zamourka’ya albüm teklifi yapıldı ve internette yardım kampanyası başlatıldı.
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Los Angeles metrosunda arya söylediği videosu internette dolaşıma girince ünlü olan evsiz kadının yüzüne şans güldü. Evsiz Rus Emily Zamourka’ya büyük bir albüm teklifi yapıldı.
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Metroda tren bekleyen yolcuları ve tüm dünyadaki internet kullanıcılarını etkileyen Zamourka’ya albüm anlaşması teklif edildi.
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Grammy adayı olan yapımcı Joel Diamond, ‘metro sopranosu’na klasik ve elektronik dans müziği karışımı bir albüm teklif ettiğini duyurdu.
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TMZ’ye konuşan Diamond, 1973 yılında kurduğu Silver Blue Records kayıt şirketi çatısı altında yapılacak albümün adının ‘Paradise’ (Cennet) olacağını belirtti.
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Los Angeles Emniyet Müdürlüğü’nün opera söyleyen kadının videosunu internette yayınlamasından sonra pek çok internet kullanıcısı 52 yaşındaki Zamourka’ya hayran oldu.
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Zamourka, 20 yıldan uzun bir süre önce ABD’ye taşındı. Keman ve piyano dersleri verirken hastalandı, çalışamayınca sokaklarda yaşamak zorunda kaldı.
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ABC7 kanalına konuşan Zamourka, “İnsanların benim için üzüldüklerini hissediyorum ama hiç kimseye yük olmak istemiyorum” dedi.
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Albüm kaydı haberinin yanı sıra Zamourka için internette yardım kampanyaları başlatıldı. Bir kampanyada 59 bin dolar, diğerinde de 33 bin dolar para toplandı.