Mevlana Müzesi'ne 171 yeni eser. Mevlevi dervişlerinin kullandığı parçalar görücüye çıktı

Naci Bakırcı, tasavvuf musikisinin, sema mukabelesinin ve irfan geleneğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu belirtti ve “Dergahın musiki koleksiyonu çok iyi. Mevlevi sazları çok zengindi. Bir musiki odasında tamburlar, kudümler, sine kemanlar var” dedi.