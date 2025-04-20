Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi)
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Müslümanlar dini günlerde ibadetlerine yoğunluk verdiği için dini günler yakından takip ediliyor. Bu yıl Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi geride kaldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Peki Mevlid kandili 2025 ne zaman? Bugün (20 Nisan) kandil mi, ne kandili? İşte, Mevlid Kandilinin idrak edileceği tarih…
İslam dünyası için bayram günleri ve kandiller, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Müslümanlar bu özel günlerde ibadetlerine yoğunluk verirken günah işlememeye, kalp kırmamaya dikkat ederler. Mevlid Kandili ise Hz. Muhammed’in doğumunu yıldönümünün idrak edildiği gündür. Mevlid Kandili,Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelmektedir. 20 Nisan Pazar gününün dini olarak anlamını araştıranlar ise “ Bugün kandil mi, ne kandili” sorusuna cevap arıyor.