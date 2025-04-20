Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Müslümanlar dini günlerde ibadetlerine yoğunluk verdiği için dini günler yakından takip ediliyor. Bu yıl Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi geride kaldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Peki Mevlid kandili 2025 ne zaman? Bugün (20 Nisan) kandil mi, ne kandili? İşte, Mevlid Kandilinin idrak edileceği tarih…

Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi) - 1

İslam dünyası için bayram günleri ve kandiller, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Müslümanlar bu özel günlerde ibadetlerine yoğunluk verirken günah işlememeye, kalp kırmamaya dikkat ederler. Mevlid Kandili ise Hz. Muhammed’in doğumunu yıldönümünün idrak edildiği gündür. Mevlid Kandili,Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelmektedir. 20 Nisan Pazar gününün dini olarak anlamını araştıranlar ise “ Bugün kandil mi, ne kandili” sorusuna cevap arıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi) - 2

MEVLİD KANDİLİ 2025 NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl dini günler takvimi yayımlanıyor. 2025 yılında yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 tarihinde idrak edilecek.

2025 yılında Regaib Kandili 2 Ocak, Miraç Kandili 26 Ocak, Berat Kandili 13 Şubat ve Kadir Gecesi 26 Mart tarihinde idrak edildi.20 Nisan Pazar gününün ise ayrıca dini bir önemi bulunmuyor.

Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi) - 3

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi) - 4

DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

Mevlid Kandili 2025 tarihi: Bugün kandil mi,ne kandili? (Diyanet dini günler takvimi) - 5

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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