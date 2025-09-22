Mevsim geçişlerinde soluğu aktarda alıyorlar: Alıç, bitki çayları, propolis...
Mevsim geçişlerinde hastalıklardan doğal yollarla korunmak isteyenler soluğu aktarda alıyor. Bağışıklık güçlendirmek için alıç, bitki çayları ve propolis rağbet görüyor.
Eskişehir'de aktar olarak hizmet veren Koray Özkılıç, mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun doğal ürünlerden geçtiğini söyledi.
Yapay madde içeren ve uzun süre saklanabilen gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Özkılıç, özellikle doğada kendiliğinden yetişen alıçın bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti. Kış aylarına yaklaşırken bitki çaylarının da ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.