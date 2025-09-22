Mevsim geçişlerinde soluğu aktarda alıyorlar: Alıç, bitki çayları, propolis...

"KIŞA YAKLAŞIRKEN BİTKİ ÇAYLARI FAYDA SAĞLAR"

Bağışıklığın bitki çayları ve propolis ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özkılıç, "Kışa yaklaşırken karanfilli, tarçınlı, alıç yapraklı, ıhlamurlu ve hibiskuslu çayların tüketilmesi daha faydalı olur. Bunun dışında arının kovanını korumak için ürettiği propolis de bağışıklığı güçlendirir ve dezenfekte edici etki sağlar" diye konuştu.