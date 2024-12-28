Meyve kabuklarını çöpe atmayın: Birlikte tüketilince vücut direncini artırıyor
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havalarında etkisiyle bağışıklık sisteminiz daha zayıf bir hale gelebilir. Vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek, aynı zamanda soğuk algınlığını önlemek isteyenler soluğu aktarda alıyor. Ancak vücut direncini artırmak için bitki çaylarının karışımlarının doğru hazırlanması ve tüketimi önem arz ediyor
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar vücut direncini artırmak için bitki çayı önerisinde bulunurken, bitki çaylarının karışımlarının doğru hazırlanması ve tüketimi önem arz ediyor.