Meyve kabuklarını çöpe atmayın: Birlikte tüketilince vücut direncini artırıyor

İnsülin direnci düşük olanlar gene aynı şekilde narçiçeği, kuşburnu, tarçından yararlanabilirler. Bununla birlikte kış çayını şeker ile değil, balla tatlandırılmasını öneriyoruz. Şeker bitkinin özünü kaybetmesine neden olduğu için şekeri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Acı içemeyenler için doğal bir balla tatlandırabilirler, ılık bir şekilde tüketebilirler. Kış çayının kesinlikle kaynatılarak değil, demleme usulüyle demlenip bu şekilde tüketilmesini özellikle vurguluyorum. Kaynatılan kış çayının özelliği kaçtığı için vücuda hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kış çayı yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken konulardan biri de kaynatmamaları gerekiyor. Yani fokur fokur kaynatılan kış çayının vücuda hiçbir faydası olmaz. Kaynamış suyun içerisine kış çayımız atılarak 10 dakika demlenir, hastalıklara karşı savunmayı güçlendirir” şeklinde konuştu.