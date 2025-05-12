Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor

PLASTİK POŞET KULLANMAYIN

Meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için öncelikle daha doğru bir şekilde korunması gerekiyor. Uzmanlar, plastik poşetlerde saklanan meyve ve sebzelerde daha kısa sürede bozulduğunu ifade ediyor.



Plastik poşet, besinlerin nem dengesini bozarken çürümeyi hızlandırıyor. Bunun yerine meyve ve ve sebzeleri tek tek kağıt havluya sararak bekletmek nemin emilmesini ve daha uzun süre taze kalmasını sağlar.