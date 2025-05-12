Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle insan vücudunun gerekli takviyeleri alabilmesi için sık sık meyve ve sebze tüketmesi gerekiyor. Özellikle haftalık market alışverişi yapanlar ise meyve ve sebzelerin bozulma süresinden şikayet ediyor. Çoğu zaman buzdolabına konulduktan bir iki gün sonra bozulan meyve ve sebzeler, tüketilmeden çöpe gidiyor. Doğru kullanım ise meyve ile sebzelerin raf ömrünü uzatıyor.

Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor - 1

Meyve ve sebzeler market alışverişinin ardından kısa sürede tüketilmediği takdirde bozuluyor. Buzdolabında bekletmek çare olmazken doğru saklama yöntemi kullanılmadığından özellikle meyvelerin raf ömrü giderek kısalıyor. Muz, domates, şeftali, patates, avokado, taze fasulye, kara lahana, brokoli, mantar, kuşkonmaz gibi besinler kısa sürede bozuluyor. İşte, meyve ve sebzeleri buzdolabında bozulmadan uzun süre tutmanın pratik yöntemi…

YAŞAM HABERLERİ

Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor - 2

PLASTİK POŞET KULLANMAYIN

Meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için öncelikle daha doğru bir şekilde korunması gerekiyor. Uzmanlar, plastik poşetlerde saklanan meyve ve sebzelerde daha kısa sürede bozulduğunu ifade ediyor.

Plastik poşet, besinlerin nem dengesini bozarken çürümeyi hızlandırıyor. Bunun yerine meyve ve ve sebzeleri tek tek kağıt havluya sararak bekletmek nemin emilmesini ve daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor - 3

BUZDOLABINA DOĞRU YERLEŞTİRİN

Meyve ve sebzelerin buzdolabında kolay bozulmasının ikinci bir sebebi ise ürünleri,buzdolabına gelişigüzel yerleştirmek. Meyve ve sebzeleri alt alta veya üst üste yığılması, hava sirkülasyonunu engelliyor.

Bunun yerine meyve ve sebzeleri yatak biçimde tek sıra şeklinde ve birbirine temas etmeyecek şekilde koyabilirsiniz. Alternatif olarak sebzelik bölümüne yerleştirilen nem emici bez yardımıyla nem dengesini sağlayabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor - 4

CAM DAHA SAĞLIKLI

Meyve ve sebzeleri saklamak için kullanılan kapların malzemesi oldukça önemli. Plastik kaplar, hava almadığı için nemin içeride hapsolmasına sebep oluyor. Metal kaplar ise soğukla temas durumunda sağlığa zararlı olabilir. Cam kaplar ise doğal bir ortam yaratarak meyve ve sebzelerin tazeliğinin korunmasına yardımcı olur.

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