Meyve ve sebzeleri günlerce bozulmadan taze tutun: Bu yöntem raf ömrünü uzatıyor
Özellikle yaz aylarının gelmesiyle insan vücudunun gerekli takviyeleri alabilmesi için sık sık meyve ve sebze tüketmesi gerekiyor. Özellikle haftalık market alışverişi yapanlar ise meyve ve sebzelerin bozulma süresinden şikayet ediyor. Çoğu zaman buzdolabına konulduktan bir iki gün sonra bozulan meyve ve sebzeler, tüketilmeden çöpe gidiyor. Doğru kullanım ise meyve ile sebzelerin raf ömrünü uzatıyor.
Meyve ve sebzeler market alışverişinin ardından kısa sürede tüketilmediği takdirde bozuluyor. Buzdolabında bekletmek çare olmazken doğru saklama yöntemi kullanılmadığından özellikle meyvelerin raf ömrü giderek kısalıyor. Muz, domates, şeftali, patates, avokado, taze fasulye, kara lahana, brokoli, mantar, kuşkonmaz gibi besinler kısa sürede bozuluyor. İşte, meyve ve sebzeleri buzdolabında bozulmadan uzun süre tutmanın pratik yöntemi…