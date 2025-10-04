Meyvelerin rengi besin değerleri hakkında ne söylüyor?

Bu meyveler ne kadar parlak olsalar da, sağlık açısından da çok faydalıdırlar. Peki, bir meyvenin renginin sağlık gücü hakkında size ne anlattığını hiç merak ettiniz mi?



Meyvelerin canlı renkleri sadece gösteriş için değildir: İçerdiği fitonutrientler ve antioksidanlara işaret eder.



Meyveler (ve sebzeler) söz konusu olduğunda, renk estetikten daha fazlasıdır; bir sinyaldir. Meyvelere kırmızı, turuncu, mor veya yeşil tonlarını veren pigmentler genellikle fitonutrient adı verilen faydalı bitki bileşiklerine bağlıdır. Harvard Health'in ortaya koyduğu gibi, bu bileşikler vücudunuzda antioksidan, iltihap giderici, vitamin veya öncü olarak ve hastalıklara karşı koruyucu olarak görev yapar. Araştırmalar ayrıca, daha koyu ve daha canlı renklere sahip meyvelerde genellikle bu koruyucu bileşiklerin daha yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu göstermektedir.