Meyvelerin rengi besin değerleri hakkında ne söylüyor?
Meyveler, söz konusu olduğunda, renk estetikten daha fazlasıdır. Meyvelere kırmızı, turuncu, mor veya yeşil tonlarını veren pigmentler genellikle fitonutrient adı verilen faydalı bitki bileşiklerine bağlıdır. Peki, meyvelerin rengi besin değeri hakkında ne söylüyor?
Sağlığınıza dikkat ederken gözlerinizi de doyurmak söz konusu olduğunda, rengarenk meyvelerle dolu bir tabaktan daha iyisi yoktur! Birkaç kırmızı elma seçin, birkaç sarı muz alın, yanına birkaç kivi koyun, portakal ve greyfurtla biraz narenciye büyüsü katın ve rengarenk meyvelerle tamamlayın.