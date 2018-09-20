Miami Nusret'te Maduro protestosu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, İstanbul'da Nusret Gökçe'nin restoranına giderek yemek yemesine tepki gösteren Venezuelalılar, restoranın ABD'nin Miami kentindeki şubesi önünde protesto düzenledi.
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçtiğimiz günlerde Nusret Gökçe'nin İstanbul'da bulunan et restoranına giderek yemek yemesi ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması Venezuelalılar ve ülkenin muhalefeti tarafından eleştirilmişti.
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Venezuela Kongresi'nin eski başkanı muhalif lideri Julio Borges ise Twitter paylaşımında, "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia sefa sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Önceki gün restoranın ABD'nin Miami kentindeki şubesi önününe giderek protesto eden Venezuelalıların hedefinde Maduro vardı. Yaklaşık 100 kişi restoranın önünde eylem yaptı ve Venezuela milli marşı da söyledi.
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AFP haber ajansına konuşan 65 yaşındaki Lucy Arroe isimli bir protesocu kadın, "Biz açlıktan ölürken, insanlar çöplükten beslenirken, onun (Maduro) lüks içinde koca et dilimlerini yemesi doğru değil" dedi. Polisin eylemcilerle restroran arasında önlem aldığı da görüldü. 70 yaşındaki Yadira Weir, isimli protestocu ise, Nicolas Maduro'nun ziyafetini "tüm Venezuelalılara saygısızlık" olarak yorumladı.
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Protestoculardan birinin elindeki kartonda, "Bu restoran, insanlar ilaçsızlıktan ve açlıktan ölürken, Venezuela diktatörüne destek veriyor" yazısı yer aldı.