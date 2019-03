Yeni dizisi The Kominsky Method’la televizyona dönen ünlü oyuncu Michael Douglas, projeye nasıl başladığını anlatırken, “Hiç niyetim yoktu aslında. Senaryoyu yolladılar, çok iyi yazılmıştı. Zaten yaratıcımız Chuck Lorre’nin yaptığı işleri severek izleyen bir aileyiz. Big Bang Theory öncesinde Two And a Half Men ve diğer tüm işleri çok iyi. Benim de yapımcı tarafım olduğu için bir işin iyi olup olmayacağını kestirebiliyorum. The Kominsky Method’un iyi bir iş olacağı yazımından belliydi” dedi.