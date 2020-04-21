Michael Jackson sahte burun mu takıyordu?

PROTEZ BURUN KULLANIYORDU

2002 yılında Jackson’ın gerçek burnunun tamamen düştüğü ve protez burun kullanmaya başladığı söylentileri ortaya atıldı. Klip yönetmeni Rudi Dolezal, ünlü yıldızın 1992 yılında Münih’teki Dangerous turnesinde, sahne dışında kameralara görünmek istemediğini, çünkü o dönemde burnunun olmadığını öne sürdü. “Plastik bir burun kullanıyordu. Yapıştırıcı ve makyajla onu takmak saatlerini alıyordu” diye konuştu.

Rudi Dolezal, tüm bunların Jackson’ın 'nefret ettiği' babası Joe gibi görünmek istememesinden ileri geldiğini iddia etti.