Michael Jackson sahte burun mu takıyordu?

21.04.2020 - 06:58
‘Pop müziğin kralı’ olarak bilinen ve 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu yüzünde büyük değişiklikler yapmıştı.
ESTETİKLER YÜZÜNDEN BURNU BOZULDU İDDİASI
51 yaşında hayatını kaybeden Afro-Amerikalı şarkıcının estetikler sonucu bozulan burnunu gizlemek için sahte burun kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi.
The Mirror gazetesinin, Jackson’ın morgda çekilen cenaze fotoğraflarını inceleyen görevlilere dayandırdığı haberine göre, ünlü yıldızın burnu fazlasıyla deforme olmuştu.
Ağrı kesici ilaç kaynaklı kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jackson’ın cenazesini gören tanıklara göre, protez burnu çıkarılmış haliyle ünlü yıldızın burnunun on yıllar süren ameliyatlardan sonraki görüntüsü ‘korkunçtu’.
SADECE İKİ AMELİYATI KABUL ETTİ
Jackson yıllarca sadece iki rinoplasti operasyonu yaptırdığını söylemiş, başka ameliyat iddialarını reddetmişti. Kabul ettiği burun ameliyatlarından birincisinin 1979'da dans ederken düşüp burnunu kırması neticesinde yapıldığını iddia ediyordu.
Ameliyat sonucundan memnun olan yıldız, incelen burnunu ilk olarak Off The Wall albümünün kapağında gösterdi ve 1981'de ikinci bir ameliyat geçirdi. Ancak inkarlarına rağmen, Jackson’ın burnu 90’lı yılların başlarında önemli ölçüde değişti, giderek inceldi ve sonunda ortaya uca doğru tamamen daralan bir burun çıktı.
PROTEZ BURUN KULLANIYORDU
2002 yılında Jackson’ın gerçek burnunun tamamen düştüğü ve protez burun kullanmaya başladığı söylentileri ortaya atıldı. Klip yönetmeni Rudi Dolezal, ünlü yıldızın 1992 yılında Münih’teki Dangerous turnesinde, sahne dışında kameralara görünmek istemediğini, çünkü o dönemde burnunun olmadığını öne sürdü. “Plastik bir burun kullanıyordu. Yapıştırıcı ve makyajla onu takmak saatlerini alıyordu” diye konuştu.
Rudi Dolezal, tüm bunların Jackson’ın 'nefret ettiği' babası Joe gibi görünmek istememesinden ileri geldiğini iddia etti.