Michael Jackson sahte burun mu takıyordu?

Kendisi sadece iki kez burun estetiği yaptırdığını söylese de defalarca estetik operasyon geçirdiği ve bu nedenle burnu deforme olduğu öne sürülen Michael Jackson'ın burnuyla ilgili protez iddiası yeniden gündemde.

21.04.2020 - 06:58

‘Pop müziğin kralı’ olarak bilinen ve 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu yüzünde büyük değişiklikler yapmıştı.

ESTETİKLER YÜZÜNDEN BURNU BOZULDU İDDİASI

51 yaşında hayatını kaybeden Afro-Amerikalı şarkıcının estetikler sonucu bozulan burnunu gizlemek için sahte burun kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi.

The Mirror gazetesinin, Jackson’ın morgda çekilen cenaze fotoğraflarını inceleyen görevlilere dayandırdığı haberine göre, ünlü yıldızın burnu fazlasıyla deforme olmuştu.

Ağrı kesici ilaç kaynaklı kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jackson’ın cenazesini gören tanıklara göre,  protez burnu çıkarılmış haliyle ünlü yıldızın burnunun on yıllar süren ameliyatlardan sonraki görüntüsü ‘korkunçtu’.

Rolling Stone dergisine konuşan bir tanık, “Normalde hasarlı burnuna taktığı protez cesette yoktu, küçük bir karanlık deliği çevreleyen kıkırdak parçaları ortaya çıkmıştı” ifadesini kullandı.  
Kaynak ayrıca, “Jackson’ın yıllardır bu kadar acı verici bir şekilde yenilediği ve gizlediği yüzü şimdi sert ışıkların altında gizlenmemiş şekilde açıktaydı” diye konuştu.

SADECE İKİ AMELİYATI KABUL ETTİ

Jackson yıllarca sadece iki rinoplasti operasyonu yaptırdığını söylemiş, başka ameliyat iddialarını reddetmişti. Kabul ettiği burun ameliyatlarından birincisinin 1979'da dans ederken düşüp burnunu kırması neticesinde yapıldığını iddia ediyordu.

Ameliyat sonucundan memnun olan yıldız, incelen burnunu ilk olarak Off The Wall albümünün kapağında gösterdi ve 1981'de ikinci bir ameliyat geçirdi. Ancak inkarlarına rağmen, Jackson’ın burnu 90’lı yılların başlarında önemli ölçüde değişti, giderek inceldi ve sonunda ortaya uca doğru tamamen daralan bir burun çıktı.

PROTEZ BURUN KULLANIYORDU

2002 yılında Jackson’ın gerçek burnunun tamamen düştüğü ve protez burun kullanmaya başladığı söylentileri ortaya atıldı. Klip yönetmeni Rudi Dolezal, ünlü yıldızın 1992 yılında Münih’teki Dangerous turnesinde, sahne dışında kameralara görünmek istemediğini, çünkü o dönemde burnunun olmadığını öne sürdü. “Plastik bir burun kullanıyordu. Yapıştırıcı ve makyajla onu takmak saatlerini alıyordu” diye konuştu.

Rudi Dolezal,  tüm bunların Jackson’ın 'nefret ettiği' babası Joe gibi görünmek istememesinden ileri geldiğini iddia etti.

Jackson sadece iki kez burun ameliyatı geçirdiğini söylese de rinoplasti konusunda uzmanlaşmış bir cerrah olan Dr. Pamela Lipkin, Jackson'ın muhtemelen bir 'burun sakatlığından' mustarip olduğunu ve bundan dolayı burnu için yapılanın onarımın ötesinde olduğunu söyledi. Lipkin, Jackson’ın burun yerinde muhtemelen bir delik olduğunu, buna da burun sakatlığı denildiğini belirterek, “Burnu defalarca yapılan insanların böyle olur. Gerçekten nefes alacakları bir burunları yoktur” dedi.

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