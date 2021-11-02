Michael Jackson’ın bebekken balkondan sarkıttığı oğlu Blanket Jackson yetişkin olarak televizyonda

Tanınmamayı tercih eden Blanket Jackson, basınla ilk kez 2002 yılında babası Michael Jackson’ın onu Almanya’da kaldığı otel odasının balkonundan sarkıtma görüntüsüyle tanışmıştı.

Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı o görüntülerden sonra Blanket, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi.

2018 yazında hayatını kaybeden büyükbabası Joe Jackson, kendi internet sayfasına Blanket hakkında şu sözleri yazmıştı:

“Pek çok açıdan babana benziyorsun ve bana onu hatırlatıyorsun.”