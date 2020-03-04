Michael Jackson’ın bebekken balkondan sarkıttığı oğlu Blanket Jackson malikane satın aldı

KAMERALARDAN UZAK YAŞIYOR

Ablası Paris Jackson’ın aksine Blanket Jackson kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı bebeklik görüntülerinden sonra Blanket, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi. 2018 yazında hayatını kaybeden büyükbabası Joe Jackson, kendi internet sayfasına Blanket hakkında şu sözleri yazmıştı: “Pek çok açıdan babana benziyorsun ve bana onu hatırlatıyorsun.”