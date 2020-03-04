Michael Jackson’ın bebekken balkondan sarkıttığı oğlu Blanket Jackson malikane satın aldı

ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:53
BATTANİYE ADIYLA ANILIYOR
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson, 2002’de 9 aylık olan oğlu Prince Michael Jackson Jr’ın yüzünü battaniyeyle gizleyerek, Almanya’da kaldığı otelin balkonundan sarkıtmıştı. ‘Battaniye’ (Blanket) lakabı takılan ve öyle çağrılan çocuk şimdi 18 yaşında.
2,6 MİLYON DOLARA MALİKANE
21 Şubat’ta doğum gününü kutlayan Blanket, bir hafta sonra da 2,6 milyon dolara (15,8 milyon TL) California’da lüks bir malikane aldı.
Variety’nin haberine göre Blanket’in altı yatak odalı evi, Kardashian/Jenner ailesi gibi ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu Calabasas bölgesinde yer alıyor.
ÜNLÜ KOMŞULARI VAR
574 metrekare büyüklüğündeki sekiz banyolu, üç garajlı, Akdeniz mimarisiyle yapılmış evi, 7/24 korunmasını sağlayan güvenlik sistemine sahip.
1990 yılında inşa edilen evin yüzme havuzu, spa’sı, barı ve daha pek çok özelliği bulunuyor.
Blanket’in yeni evinin komşuları arasında rap şarkıcısı Dr. Dre, emekli NBA yıldızı Al Harrington ve OJ Simpson davasının ünlü savcısı Marcia Clark yer alıyor.
Blanket, Calabasas bölgesini iyi tanıyor. Zira babası Michael Jackson’ın 2009 yılında hayatını kaybetmesinden bu yana büyükannesi Katherine Jackson ile birlikte aynı bölgede yaşıyordu.
ABLASI PARIS'İN İZİNDE
Blanket, yeni ev satın almasıyla ablası Paris Jackson’ın izinden gittiğini gösterdi. 21 yaşındaki Paris, 2017’de Topanga Kanyonu’ndan 2 milyon dolara bir malikane almıştı.
KAMERALARDAN UZAK YAŞIYOR
Ablası Paris Jackson’ın aksine Blanket Jackson kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Babasının yüzünü örterek kucağında tuttuğu, ancak balkondan sarkıtması nedeniyle tepki topladığı bebeklik görüntülerinden sonra Blanket, utangaç bir çocuk olarak hayatına devam etti ve basının karşısına çıkmayı tercih etmedi. 2018 yazında hayatını kaybeden büyükbabası Joe Jackson, kendi internet sayfasına Blanket hakkında şu sözleri yazmıştı: “Pek çok açıdan babana benziyorsun ve bana onu hatırlatıyorsun.”
Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Blanket Jakcson’ın annesinin bir Meksikalı olduğu düşünülüyor.
18 YAŞINDAYKEN SERVETİ 100 MİLYON DOLAR
Hayatı boyunca 1,3 milyar dolarlık servet edinen Michael Jackson’ın oğlu Blanket’in 100 milyon dolarlık serveti var. Ünlü müzisyenin serveti, ölümünün ardından annesi, üç çocuğu ve bazı hayır kurumları arasında paylaştırılmıştı.