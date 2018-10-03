Michael Jackson'ın James Bond hayali
Pop ikonu Michael Jackson'ın, ilk siyahi James Bond olmak için 80'li yıllarda yapımcıları ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı
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1Ünlü Hollywood patronlarından Michael Ovitz'e göre, efsanevi şarkıcı Michael Jackson 1980'lerde James Bond'u oynamak için için film patronlarıyla görüştü.
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2Ovitz, yeni çıkan otobiyografisinde Jackson'un bir aksiyon filminde oynamak istediğini kendisine Los Angeles'taki evinde söylediğini yazdı.
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3NME'den Nick Reilly'nin haberine göre, "Jackson'un isteğini ciddiye almak için çok uğraştığını" yazan Ovitz, durumu şu sözlerle anlattı:
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"Jackson bana 'James Bond'u oynamak istiyorum' dediğinde 'Sen ince yapılı ve çok hassassın, acımasız bir taş blok olduğuna kimseyi inandıramazsın' diye cevap verdim"
İşte 25. filminde Daniel Craig'in oynacağı James Bond filmlerinde daha önce rol alan isimler...
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5
Sean Connery
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6David Niven
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7George Lazenby
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8
Roger Moore
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9Timothy Dalton
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10
Pierce Brosnan
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11Daniel Craig