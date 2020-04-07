Michael Jackson’ın meşhur eldiveni 104 bin dolara satıldı

ALICI AÇIKLANMADI

Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmadı. Eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF'e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.