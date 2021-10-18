Michael Jackson'ın pasaport başvuru formu satışa çıkarıldı

‘Pop müziğin kralı’ olarak nitelendirilen Michael Jackson’dan kalma eşyaların satışa çıkarılması alışıldık bir durum. Ancak bu defa hiç akla gelmeyecek bir şey satışta. 1990’lı yılların başında pasaportunu kaybeden Jackson’ın yenisini almak için doldurduğu başvuru formu, Moments In Time adlı sitede satışa çıkarıldı.