Michael Jackson’un eski koruması: Evinde hiçbir zaman gizli bir oda olmadı

ntv.com.tr 07.07.2021 - 07:07
Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 2019 yılında yayımlanan Leaving Neverland: Michael Jackson and Me adlı belgeselin merkezinde yer alan bir dizi çocuk istismarı iddialarıyla tüm dünyada büyük bir tepki topladı. Ailesi ise bu iddiaları reddetti. Şimdi ise Michael Jackson'ın eski koruması, pop yıldızının sahip olduğu iddia edilen "gizli çocuk odası"nın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.
Michael Jackson, aynı zamanda 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılandı, ancak suçsuz bulundu.
Fiddes, konuya ilişkin Scott McGlynn'in Podcast adlı programında konuştu. Şimdi bir girişimci ve ünlülerin kişisel antrenörü olan Fiddes, "Jackson’un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam bir multi-milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı” dedi.
Diğer taraftan Fiddes, Michael Jackson hayranlarının yakında onun yayınlanmamış bazı şarkılarını dinleyebileceğini ima etti:
"Bence piyasaya sürülecek birkaç albümü daha var. Freddie Mercury (İngiliz rock grubu Quenn’in solisti) tarzında bir biyografi çalışması planlanıyor. Yani daha yapılacak çok şey var. Bu çılgın iddialarla itibarının zedelenmesi çok yazık oldu” dedi.
Matt ayrıca, Jackson'un eski çocuk arkadaşlarından ikisi olan Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcı tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden Leaving Neverland adlı belgesel hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
Koruma, "Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson’a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı, bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı .Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir TV programını yaptılar!” diyerek öfkesini dile getirdi.
Fiddes’e ayrıca Jackson’un cinsel yönelimi de soruldu. Ünlü müzisyen, 1994'ten 1996'ya kadar Lisa Marie Presley ve 1996'dan 1999'a kadar Debbie Rowe ile iki kadınla evlendi. Ancak birçok insan üç çocuk babasının eşcinsel olduğuna inanıyor.
Matt şunları söyledi: "Her zaman bekar olduğunu tanıtmaya çalışırdı. Kendi plak şirketi 'Hayran kitlenizi hayal kırıklığına uğratmayın' demişti. Bu her zaman aklındaydı ve bu gizemi devam ettirmek istedi."
Öte yandan, Jackson’un bugün kendisi hakkında yapılan haberlere ilişkin ne düşüneceği sorulduğunda eski koruma şu yanıtı verdi:
"Bütün bu eleştirilere yanıt vermemizi istemezdi..Hepimize tavsiyesi, görmezden gelmemiz ve yorum yapmamamızdı. Ama geçen yıl, artık görmezden gelemeyeceğim noktaya geldiğinde bir şey söylemek zorunda kaldık.”