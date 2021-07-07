Michael Jackson’un eski koruması: Evinde hiçbir zaman gizli bir oda olmadı

"AMAÇLARI MİLYONLARCA DOLAR PARA KOPARMAKTI"

Matt ayrıca, Jackson'un eski çocuk arkadaşlarından ikisi olan Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcı tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden Leaving Neverland adlı belgesel hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Koruma, "Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson’a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı, bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı .Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir TV programını yaptılar!” diyerek öfkesini dile getirdi.