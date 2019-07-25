Michael Jordan'ın rekoru kırıldı (47 yıllık ayakkabı)
1972 yılında tasarlanan ve 437 bin 500 dolara satılan ayakkabı Michael Jordan'ın Converse marka ayakkabısına verilen ücretin rekorunu kurdu.
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Nike firmasının 1972 yılında tasarladığı ayakkabı açık arttırmada 437 bin 500 dolara (Yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) satıldı.
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New York'un ünlü Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkan ayakkabı, Nike'ın kurucularından eski antrenör Bill Bowerman tarafından 1972 Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular için tasarlanmıştı.
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euronews'in haberine göre; Moon Shoe olarak bilinen ayakkabıyı Kanadalı yatırımcı ve araba koleksiyoncusu Miles Nadal satın aldı. Nadal'ın daha önce yine Sotheby's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan ve nadir olarak bulunan 99 farklı çift ayakkabıya da 850 bin dolar ödedi.
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Müzayede kapsamında toplamda 100 çift ayakkabı satın alan iş insanı Miles Nadal, ayakkabıları Toronto'da bulunan müzesinde sergileyeceğini söyledi.
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Daha önce 'bir çift ayakkabıya verilen en yüksek ücret rekoru', 1984 Olimpiyatları basketbol final karşılaşmasında NBA yıldızı Michael Jordan'ın giydiği Converse marka ayakkabılara verilen ücret ile kırılmıştı. 2017'de Kaliforniya'da yapılan müzayedede bu ayakkabı 190 bin 373 dolara alıcı bulmuştu.