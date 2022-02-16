Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 15:09 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 15:10
New York Moda Haftası kapsamında Michael Kors’un 2022 Sonbahar-Kış defilesi gerçekleştirildi. New York’taki Terminal 5’te yapılan defilede dev modeller yürüdü.
36 yaşındaki Rus model Irina Shayk, sergilediği parlak gümüş rengi palto ile podyumda fırtına estirdi.
Defilenin diğer ünlü isimleri de Gigi ve Bella Hadid kardeşlerdi. ABD doğumlu, yarı Hollandalı yarı Filistinli olan Hadid’ler, Michael Kors’un sade ama parıltılı kıyafetlerini taşıdı.
26 yaşındaki Gigi Hadid, siyah kıyafeti sergilerken 25 yaşındaki Bella Hadid, podyuma iki kıyafetle çıktı.
Bella Hadid’in beyaz elbisesi, cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
62 yaşındaki Amerikalı moda tasarımcısı Michael Kors, defile sonunda seyircileri böyle selamladı.
İşte büyük beden modellerin de podyumda yürüdüğü defileden yansıyanlar...
Isabeli Fontana
Paloma Elsesser
Emily Ratajkowski
Adut Akech
Natasha Poly
Barbara Valente