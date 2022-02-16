Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü

Ünlü tasarımcı Michael Kors'un New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği defilede Irina Shayk, Gigi ve Bella Hadid ile Emily Ratajkowski, Isabeli Fontana gibi podyumların dev isimleri yürüdü.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 15:09 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 15:10

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 1

New York Haftası kapsamında Michael Kors’un 2022 Sonbahar-Kış defilesi gerçekleştirildi. New York’taki Terminal 5’te yapılan defilede dev modeller yürüdü.

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 2

36 yaşındaki Rus model Irina Shayk, sergilediği parlak gümüş rengi palto ile podyumda fırtına estirdi.

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 3

Defilenin diğer ünlü isimleri de Gigi ve kardeşlerdi. ABD doğumlu, yarı Hollandalı yarı Filistinli olan Hadid’ler, Michael Kors’un sade ama parıltılı kıyafetlerini taşıdı.

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 4

26 yaşındaki , siyah kıyafeti sergilerken 25 yaşındaki Bella Hadid, podyuma iki kıyafetle çıktı.

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 5

Bella Hadid’in beyaz elbisesi, cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 6

62 yaşındaki Amerikalı moda tasarımcısı Michael Kors, defile sonunda seyircileri böyle selamladı.

İşte büyük beden modellerin de podyumda yürüdüğü defileden yansıyanlar...

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 7

Isabeli Fontana

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 8

Paloma Elsesser

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 9

Emily Ratajkowski

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 10
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 11

Adut Akech

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 12

Natasha Poly

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 13
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 14

Barbara Valente

Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 15
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 16
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 17
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 18
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 19
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 20
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 21
Michael Kors defilesinde devlerin yürüyüşü - 22

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