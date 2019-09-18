Michael Kors defilesinde yıldızlar geçidi

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Gigi ve Bella Hadid Kardeşler başta olmak üzere ünlü modeller Michael Kors defilesinde boy gösterdi. Podyumdaki yıldızların yanı sıra Brooklyn Duggal Greenhouse’da gerçekleşen defileyi birçok ünlü isim de izledi. İşte Michael Kors İlkbahar 2020 Koleksiyonu defilesinden yansıyanlar... (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Ünlü yıldızlar Michael Kors İlkbahar 2020 Koleksiyonu defilesinde podyuma çıktı. Seyircileri selamlayan Kors, “Bu koleksiyonun şehrin gücünü, optimistliğini ve ‘Her şeyi yapabilirsin’ tavrını yansıtmak istedim” dedi.
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Bella Hadid
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Mica Argañaraz
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Gigi Hadid
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Ugbad Abdi
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Gigi Hadid
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Kiki Willems
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DEFİLEYİ İZLEYENLER
Sara Sampaio, Lucy Hale
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Nicole Kidman, Anna Wintour
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Justine Skye, Suki Waterhouse, Lucy Hale, Sara Sampaio, Law Roach, Brad Goreski
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Nicole Kidman, Kate Hudson
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Sara Sampaio, Lucy Hale, Law Roach, Suki Waterhouse, Brad Goreski
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Anna Wintour
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Sarah Hoover, Harley Viera-Newton, Emily Ratajkowski, Suki Waterhouse, Law Roach
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Harley Viera-Newton, Emily Ratajkowski, Suki Waterhouse, Law Roach, Lucy Hale, Sara Sampaio