Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı

21.06.2020 - 13:03 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 13:13
Moda dünyası, corona virüs salgını nedeniyle önlemlerini sürdürüyor. Londra, Milano, Paris ve Kopenhag moda haftalarının dijitale taşınması kararı; Armani'nin boş salonda defile yapması; Saint Laurent'in Paris Moda Haftası'ndan çekilmesi gibi gelişmeler 'yeni normal'e uyum sağlama belirtileri olarak öne çıkıyor.
Şubat ayında gerçekleşen New York Moda haftası'nda ses getiren bir defileye imza atan ünlü modacı Michael Kors da salgın tedbirleri alan markalara katılarak 14 Eylül'de başlaması planlanan New York Moda Haftası'na katılmayacağını duyurdu.
Öte yandan pek çok yüksek moda markası gibi Michael Kors da bu dönemde gördüğü zararı telafi etmek ve çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için çaba gösteriyor. Markadan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Markamızı severek takip eden müşterilerimize tasarımlarımınızın tadını çıkarmaları için ihtiyaç duydukları zamanı tanımak istiyor ve yeni çizgileri, trendler ve parçalarla kafalarını karıştırmak istemiyoruz."
İşte, ünlülerin de tercih ettiği markalardan biri olan Michael Kors'un şubat ayında gerçekleşen Nerw York Moda Haftası defilesine katılan ünlüler ve defileden yansıyanlar...