Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı

Öte yandan pek çok yüksek moda markası gibi Michael Kors da bu dönemde gördüğü zararı telafi etmek ve çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için çaba gösteriyor. Markadan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Markamızı severek takip eden müşterilerimize tasarımlarımınızın tadını çıkarmaları için ihtiyaç duydukları zamanı tanımak istiyor ve yeni çizgileri, trendler ve parçalarla kafalarını karıştırmak istemiyoruz."

İşte, ünlülerin de tercih ettiği markalardan biri olan Michael Kors'un şubat ayında gerçekleşen Nerw York Moda Haftası defilesine katılan ünlüler ve defileden yansıyanlar...