Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı

Yüksek moda markalarından Michael Kors da salgın sonrası 'yeni normal'e uyum sağlayan markalar arasında girdi. İptaller, dijital defileler, dijital moda haftaları derken, Michael Kors'tan da New York Moda Haftası'na katılmama kararı geldi.

21.06.2020 - 13:03 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 13:13

Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 1

Moda dünyası, corona virüs salgını nedeniyle önlemlerini sürdürüyor. Londra, Milano, Paris ve Kopenhag  moda haftalarının dijitale taşınması kararı; Armani'nin boş salonda defile yapması; Saint Laurent'in Paris Moda Haftası'ndan çekilmesi gibi gelişmeler 'yeni normal'e uyum sağlama belirtileri olarak öne çıkıyor. 

Şubat ayında gerçekleşen New York Moda haftası'nda ses getiren bir defileye imza atan ünlü modacı Michael Kors da salgın tedbirleri alan markalara katılarak 14 Eylül'de başlaması planlanan New York Moda Haftası'na katılmayacağını duyurdu.

Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 2
Amerikalı tasarımcının kendi adıyla tanınan markasından yapılan açıklamada, ilkbahar 2021 koleksiyonunun ekim ile kasım ayları arasında sunulacağı, daha kaliteli işler yapabilmek ve yeni döneme uyum sağlamak amacıyla gerekenleri planlamak için böyle bir karar alındığı belirtildi.
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 3

Öte yandan pek çok yüksek moda markası gibi Michael Kors da bu dönemde gördüğü zararı telafi etmek ve çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için çaba gösteriyor. Markadan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: 

"Markamızı severek takip eden müşterilerimize tasarımlarımınızın tadını çıkarmaları için ihtiyaç duydukları zamanı tanımak istiyor ve yeni çizgileri, trendler ve parçalarla kafalarını karıştırmak istemiyoruz." 

İşte, ünlülerin de tercih ettiği markalardan biri olan Michael Kors'un şubat ayında gerçekleşen Nerw York Moda Haftası defilesine katılan ünlüler ve defileden yansıyanlar...

Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 4
Blake Lively
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 5
Julia Louis-Dreyfus
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 6
Larsen Thompson
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 7
Dove Cameron
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 8
Brittany Xavier
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 9
Austin Augie
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 10
Issa Rae
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 11
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 12
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 13
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 14
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 15
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 16
Michael Kors'tan New York Moda Haftası'na katılmama kararı - 17

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