Michelin yıldızları Peri Bacaları'nın üstüne yağdı. Göreme ve Ürgüp'ün lezzet durakları
12.12.2025 09:27
NTV - Haber Merkezi
Peri bacalarıyla bilinen Ürgüp yöresi, önemli bir lezzet durağı haline de geldi ve Michelin Rehberi'nde 15 restoranla temsil ediliyor. Dünyanın büyülü rotalarından olan Ürgüp ve Göreme'deki yemek mekanları bölgeyi öne çıkarmak için de yarışıyor.
Müfettişleriyle restoranlara “rütbe” veren Michelin'de, Ürgüp ve Göreme'nin yükselişi izleniyor.
İstanbul, İzmir ve Bodrum gibi bölgelerinde ağırlıklı yer alan Michelin yıldızlı restoranların sayısı Kapadokya bölgesindeki hızla artıyor.
Bu yıl Argos in Cappadocia içerisinde yer alan Seki ve Nahita Restoranları ilk kez Michelin Rehberi’ne girdi
Ürgüp'teki, Lil'a Restaurant, Uzundere Kapadokya Mutfağı, Babayan Evi, Tık Tık Kadın Emeği, Happena, Gorgoli, Revithia, Reserved, Moniq, Saklı Konak Kapadokya, Aravan, Old Greek House ve Seten isimli mekanlar da listede yer alıyor.
Seki için, “Seki, lüks Argos Otel'in giriş katında konumlanıyor. Bir zamanlar bir manastır olan ve bir yamaç boyunca inşa edilmiş bu otel, gerçekten muhteşem bir atmosfere sahip. Bahçenin içinden geçen patikalarda kısa bir yürüyüşe zaman ayırmayı ihmal etmeyin.” değerlendirmesi yapılan rehberde yemekler için, “Şefler konfit kabakın tatlılığını hafif bir tahin ezmesi, susam taneleri ve dövülmüş cevizle dengeliyor. Kapsamlı menü, mezeler, salatalar ve kuzu eti spesiyaliteleri gibi klasiklerin yanı sıra makarna ve vegan seçeneklerini de içeriyor.” bilgisi paylaşıldı.
Michelin Rehberi, Nahita için “Asma yapraklarının aromasıyla demlenmiş pirinç ve tatlı-ekşi kirazlarla hazırlanmış ve tabakta saf bir lezzet şöleni olmayı hak eden sıcak dolmalar, birkaç kiraz ve dereotuyla tamamlanıyor. Şefler her yemeğe cesur tatlar katıyor; örneğin tavada kızartılmış ciğere eşlik eden farklı otlar gibi. Argos otel kompleksinde yer alan bu restoran, kaçırılmaması gereken bir lezzet deneyimi sunuyor.” yorumunu yazdı.
Rehberde yer alan Seten de, övgü dolu ifadelerle sunuldu. Bu mekan için, “Geleneksel Anadolu mutfağına olan bağlılığı açıkça ortaya koyuyor: başlangıç olarak şekerlenmiş ve taze meyveli yoğurt veya bol malzemeli dolmalar, ardından kuzu kıyması ile doldurulmuş Kapadokya mantısı, yanında hafif ve ağır ateşte pişirilmiş nohut ve kurutulmuş otlarla lezzetlendirilmiş yoğurt eşliğinde.” önerisi yapıldı.
Rehberde Aravan da yer aldı ve bu mekan için yapılan yorum şöyle;
“Pekmezde pişirilmiş cevizli kuru kayısılar, yanında şekerlenmiş ceviz bonbonu ve ılık helva ile sunuluyor. Geleneği ve toprağın ruhunu yücelten, kendine özgü bir set menüyle ifade bulan büyüleyici bir aile hikayesi.”
Rehberin Lil'a için yorumu da şöyle:
“Susam ve bal ile terbiye edilmiş nefis ızgara kuzu, kaymak kıvamında bir patlıcan kreması, ızgara marul ve antep fıstığı ile zenginleştirilmiş yoğurt eşliğinde sunuluyor. Buharı üzerinde tüten yemeklerin klok altında servis edilmesi gibi teatral sunumlar ise deneyimi bir kat daha zenginleştiriyor.”
Michelin Rehberi, Babayan Evi'nde odun ateşini öne çıkardı. Rehber bu mekanı şöyle tanıttı:
“Yemekler harika pişirilmiş topraktan mutfak eşyalarında sunuluyor: hem tatlı hem de hafif bir konfi tadı olan, biber ve zeytinyağlı domates suyu, kırık bulgur ve harika Türk ekmeği ile servis ediliyor. Bir de aromalı pirinç ve biberle doldurulmuş yaprak sarmalar var... Bu kendinden emin ama aynı zamanda zarif mutfağı yaratmak için odun ateşli fırın ustalıkla kullanılıyor.”
Uzundere Kapadokya Mutfağı, geleneksel yemekleriyle listeye girdi. Michelin Rehberi'nde mekan için şu değerlendirme yapıldı:
“Şah Saray Cave Suites'in manzaralı birinci katında bulunan bu samimi helal ürünler sunan restoran, vadiye hâkim büyüleyici bir manzara sunuyor. Menü, Türk ve İslam dünyasının mutfak geleneklerine bir saygı duruşu niteliğinde. İnce dilimlenmiş dana etinin kuru erik, soğan ve otlarla buluştuğu, bademli ve üzümlü pilav eşliğinde sunulan güveç yahniyi hayal edin. Tabağa nüktedan bir tatlılık hâkim olurken, lezzet dengesi her an mükemmel seviyede korunuyor. Lütfen kıyafet düzenine dikkat edin; örneğin bacakların kapalı olması gerekmektedir.”
Michelin Yıldızlı Revithia, otel içinde yer alan bir restaurant. Rehber bu mekanın lezzetlerini anlatırken, “Farklı patlıcan dokularının -içlerinde hafif bir meze ve tahinli bir kremanın da bulunduğu- nar ekşisiyle bu denli uyumlu bir araya gelişi büyüleyici. Ve tabii ki, mis gibi kokulu nanelerle tamamlanan, eriyen hassasiyetteki dana kuyruk eti; rafine bir demi-glace sos, nohut-mısır püresi ve erik kompostosuyla.” bilgisini paylaştı.
Listede dikkat çeken bir mekan da kadın dayanışmasıyla ayakta duran Tık Tık Kadın Emeği.
Michelin Rehberi, bu mekanın sadeliğine dikkat çekerken, “Gıcırdayan ahşap zeminden kırmızı-beyaz ekoseli döşemelere kadar, mekânın samimi cazibesi adeta büyüleyici. Burada hizmet veren kadın kooperatifi, tamamen ev yapımı usullere dayanan nefis geleneksel lezzetler sunuyor. ” değerlendirmesini yaptı.
Michelin yıldızları müfettişleri, seçtikleri restoranlara verilen en yüksek rütbeler. Bu müfettişler, en iyi yemek deneyimlerini sunan masaları belirliyor.
MİCHELİN YILDIZLARININ ANLAMI NE?
Michelin'in internet sitesinden verdiği bilgiye göre,
Michelin Yıldızı başlangıçta sadece bir tane vardı ve bu uygulama 1926 yılında doğdu. Ardından, 1931 ile 1933 yılları arasında sistem genişletildi ve üç seviyeli yıldız uygulanmaya başlandı.
Yıldızların anlamları ise şöyle;
Bir yıldız, müthiş incelikli bir mutfak - uğramaya değer.
İki yıldız Olağanüstü mutfak - Rotanızı değiştirmeye değer.
Üç yıldız, fevkalade bir mutfak - Özel bir yolculuğa değer.