Michelin yıldızları Peri Bacaları'nın üstüne yağdı. Göreme ve Ürgüp'ün lezzet durakları

Michelin Rehberi, Nahita için “Asma yapraklarının aromasıyla demlenmiş pirinç ve tatlı-ekşi kirazlarla hazırlanmış ve tabakta saf bir lezzet şöleni olmayı hak eden sıcak dolmalar, birkaç kiraz ve dereotuyla tamamlanıyor. Şefler her yemeğe cesur tatlar katıyor; örneğin tavada kızartılmış ciğere eşlik eden farklı otlar gibi. Argos otel kompleksinde yer alan bu restoran, kaçırılmaması gereken bir lezzet deneyimi sunuyor.” yorumunu yazdı.

Rehberde yer alan Seten de, övgü dolu ifadelerle sunuldu. Bu mekan için, “Geleneksel Anadolu mutfağına olan bağlılığı açıkça ortaya koyuyor: başlangıç olarak şekerlenmiş ve taze meyveli yoğurt veya bol malzemeli dolmalar, ardından kuzu kıyması ile doldurulmuş Kapadokya mantısı, yanında hafif ve ağır ateşte pişirilmiş nohut ve kurutulmuş otlarla lezzetlendirilmiş yoğurt eşliğinde.” önerisi yapıldı.