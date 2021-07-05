Michelle Lesco 10 dakikada 30 sosisli yedi (Uluslararası Sosisli Yeme Yarışması)
ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz bağımsızlık günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışması renkli anlara sahne oldu. 76 sandviç yiyen Joey Chestnut erkekler kategorisini kazanırken, kadınların lideri 30 sosisli ile Michelle Lesco oldu.
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05.07.2021 - 08:51
ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışmasını, 10 dakikada 76 sandviç yiyerek kazanan Joey Chestnut aynı zamanda dünya rekoru kırdı.
Yarışmanın erkekler kategorisinde önceki yıllarda da defalarca şampiyonluk elde eden Chestnut, 10 dakikada 76 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 14. kez kazandı.
Geçen yıl 75 sandviçle rekor kıran Chestnut bu sayı ile kendi rekorunu egale ederek, yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldu.
Kadınlar kategorisinde ise Michelle Lesco, 10 dakikada 30.75 ile zirvede yer aldı.
İşte Uluslararası Sosisli Yeme Yarışması'ndan renkli fotoğraflar...
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