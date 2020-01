Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra çıkardığı Becoming'in (Olmak) sesli kitabıyla (Auidobook) Grammy'e aday olan, American Factory belgeseline imza atan ve Michael Lewis’in yazdığı The Fifth Risk adlı kitabının telif haklarını alıp dizi projesi için yapımcılığa hazırlanan eski First Lady Michelle Obama yeni bir projeye daha imza atıyor.