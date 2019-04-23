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Michelle Obama'dan Beyonce'ye tebrik

Netflix belgeseli Homecoming ile büyük beğeni toplayan Beyonce'ye Michelle Obama'dan da tebrik mesajı geldi.

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    Son günlerde Homecoming belgeseliyle gündemde olan Beyonce'ye bir tebrik de Michella Obama'dan geldi.


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    Eski First Lady, kişisel Instagram hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kızım, beni çok gururlandırdın, seni seviyorum."


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    "Önümüzdeki yıllarda dünyayı yerinden oynatacak nesillere tarihimizi ve gerçekleri anlattarak ilham veriyorsun. Canım arkadaşım, gerçekleri söylemeye devam et!"
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    Beyonce’nin Coachella 2018’deki unutulmaz performansına yakından bir bakış niteliği taşıyan; aynı zamanda da Amerika tarihindeki siyahi üniversiteleri konu edinen Homecoming: A Film by Beyoncé, Netflix’te geçtiğimiz günlerde yayına girmişti.
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