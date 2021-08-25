Michelle Rodriguez tatilde: Yatta yoga

Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast and Furious) Letty'si Michelle Rodriguez tatil için İtalya'yı tercih etti. Sunucu Raffaella Zardo ile yat turuna çıkan Hollywood yıldızı, gün boyu su sporlarıyla ilgilendi, yoga yaptı.

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25.08.2021 - 14:36

Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisi başta olmak üzere genellikle rol aldığı aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Michelle Rodriguez, yaz tatilini İtalya'da geçiriyor.

43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de çıktığı yat turunda objektiflere takıldı. Rodriguez'e bu tatilde İtalyan sunucu Raffaella Zardo eşlik etti.

Rodriguez ve 48 yaşındaki Zardo, kiraladıkları lüks yatla sabah saatlerinde denize açıldı.

Gün boyu denize giren, yüzüp güneşlenen iki arkadaş, su sporlarıyla da ilgilendi.





Michelle Rodriguez ile Raffaella Zardo, yoruldukları zaman güverteye çıkıp şezlonglarda dinlendi. İki arkadaş daha sonra tekrar denize girdi.

Kaslarını güçlendirmek için düzenli olarak egzersiz yapan Michelle Rodriguez, o gün kahverengi bir bikini tercih etti.

Ünlü oyuncunun, güçlü kasları da bu şekilde gözler önüne serilmiş oldu.

Hatta Rodriguez bir ara yatın güvertesinde yoga yaptı.





Amerikalı oyuncunun yat keyfi magazin muhabirleri an be an görüntülendi...



Dominikli bir anne ile Porto Rikolu bir babanın kızı olan Michelle Rodriguez, 8 iye 11 yaşları arasında annesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadı. Daha sonra da altı yıl süreyle Porto Riko'da kaldı. 17 yaşında ise ABD'e dönüp New Jersey'e yerleşti.







Sinema kariyerine düşük bütçeli bir film olan Girlfight ile başladı Rodriguez. Rol için aday olan 350 kişiyi geride bırakarak ilk başrolünü alan Michelle Rodriguez, o filmde bir boksörü canlandırdı. Bu sayede de yapımcıların dikkatini çekti.

Michelle Rodriguez, kariyerindeki en önemli çıkışını ise Lost dizisinde canlandırdığı Ana Lucia Cortez karakteriyle yaptı.





Michelle Rodriguez, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. 213 yılında biseksüel olduğu açıklayan Rodriguez, bir dönem ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.