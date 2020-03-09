Michelle ve Barack Obama sinema sektörüne adım atıyor

ABD’nin 44'üncü Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama yeni projeleriyle gündemdeler. Dünyanın ilgiyle takip ettiği ünlü çiftin Exit West kitabının aynı isimli sinema uyarlaması için yapımcılığa hazırlandığı iddia edildi.

Abone ol Paylaş







09.03.2020 - 11:16





Amerikan eski başkanı Barack Obama ve eski First Lady'si Michelle Obama 'nın, Russo Kardeşler ile birlikte Mohsin Hamid'in yazdığı Exit West kitabının aynı isimli sinema uyarlaması için görüşmelere başladıkları iddia edildi.

Collider'ın kaynaklarına göre Riz Ahmed'in başrolünü üstleneceği; Yann Demange'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı Exit West uyarlaması için resmi açıklama yapılmasa da görüşmeler devam ediyor.

or.

Mohsin Hamid'in yazarı olduğu ve Barack Obama'nın bu yıl okuduğu en iyi kitaplar listesinde bulunan Exit West, dünya çapında yaşanan mülteci sorunun anlatıyor.







Ülke adı açıklanmasa da Orta Doğu'da geçen kitapta Saeed ve Nadia, Saeed'in annesinin yerel hükümet ile gerilla kuvvetleri arasındaki çatışmada öldürülmesi üzerine bulundukları yerden kaçarlar. Güvenli bölgelere geçiş yapmaya çalışan diğer mültecilerin yanına giden Saeed ve Nadia, kendilerini Yunanistan Mykonos'ta bir mülteci kampında bulur. Bir süre sonra Nijeryalılarla birlikte Londra'da özel bir köşkte yaşamaya başlarlar. Saeed ve Nadia'nın arasındaki ilişki, verdikleri yaşam mücadelesine göre şekil alacaktır.





Filmin senaryosunu kaleme alması için yeni bir ismin daha projeye dahil edilmesi bekleniyor.