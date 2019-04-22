Michelle Williams ile Phil Elverum boşandı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Michelle Williams, müzisyen eşi Phil Elverum’dan boşandı. Çiftin evliliği bir yıldan kısa sürdü.
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Michelle Williams ve Phil Elverum bir yılda kısa süreli evliliklerini bitirdi.
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38 yaşındaki Oscar adaylığı olan aktris ile 40 yaşındaki müzisyen eşi geçen yıl temmuz ayında New York’ta evlenmişti.
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Bu, Heath Ledger ile birlikteliğinden bir kızı olan oyuncu Williams’ın ilk evliliğiydi.
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Williams, Brokeback Mountain filminin setinde tanıştığı Avustralyalı aktör Heath Ledger ile olan birlikteliğinden 2005 yılında Matilda Rose Ledger adında kızı dünyaya geldi.
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Çift üç yıllık birliktelikten sonra Eylül 2007'de ayrıldı. Bundan bir süre sonra da oyuncu Heath Ledger hayatını kaybetti.
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Dawson's Creek dizisi ile tanınan Williams, 2006'da Brokeback Mountain filmindeki rolüyle Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine aday gösterildi.
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Williams’ın boşandığı eşi Elverum’un müzisyen ve illüstratör Genevieve Castree ile evliliğinden bir kızı bulunuyor.
Elverum’un eski eşi de 2016’da pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.