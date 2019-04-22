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Michelle Williams ile Phil Elverum boşandı

ntv.com.tr

Ünlü oyuncu Michelle Williams, müzisyen eşi Phil Elverum’dan boşandı. Çiftin evliliği bir yıldan kısa sürdü.

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    Michelle Williams ve Phil Elverum bir yılda kısa süreli evliliklerini bitirdi.

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    38 yaşındaki Oscar adaylığı olan aktris ile 40 yaşındaki müzisyen eşi geçen yıl temmuz ayında New York’ta evlenmişti.

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    Bu, Heath Ledger ile birlikteliğinden bir kızı olan oyuncu Williams’ın ilk evliliğiydi.

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    Williams, Brokeback Mountain filminin setinde tanıştığı Avustralyalı aktör Heath Ledger ile olan birlikteliğinden 2005 yılında Matilda Rose Ledger adında kızı dünyaya geldi.

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    Çift üç yıllık birliktelikten sonra Eylül 2007'de ayrıldı. Bundan bir süre sonra da oyuncu Heath Ledger hayatını kaybetti.

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    Dawson's Creek dizisi ile tanınan Williams, 2006'da Brokeback Mountain filmindeki rolüyle Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine aday gösterildi.

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    Williams’ın boşandığı eşi Elverum’un müzisyen ve illüstratör Genevieve Castree ile evliliğinden bir kızı bulunuyor.

    Elverum’un eski eşi de 2016’da pankreas kanserinden hayatını kaybetmişti.

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