Middleton Ailesi'nde kriz

1 Sussex Düşesi Meghan Markle , Prens Harry ile evlenme kararı aldığı günden bugüne ailesiyle yaşadığı krizler nedeniyle eleştirilirken, Kate Middleton örnek gelin olarak gösteriliyordu. Genellikle mutlu haberlerle gündeme gelen Middleton Ailesi'yle ilgili bu kez tatsız bir haber basına yansıdı.

2 Düşes'in annesi Carole ile babası Michael Middleton'ın 1987 yılında kurduğu ve parti malzemeleri satan şirket ekonomik olarak zor duruma düştü. Yanlarında 40 kişi çalıştıran Middleton çifti, yavaş yavaş personel çıkarmaya başladı. Önceki gün üç çalışanının işine son veren Middleton çifti, bir dördüncüye de "firma olarak riske girdiklerini ve kendisinin de işten çıkarılabileceğini" duyurdu.





3 Şu an 64 yaşında olan Carole Middleton ile 69 yaşındaki Michael Middleton, şirketi 1987 yılında kurdular. Parti malzemeleri satan şirketin esin kaynağı da çiftin kendi çocukları, Kate, Pippa ve James için düzenledikleri doğum günleri oldu.





4 Middleton çiftinin ekonomik küçülmeye gittikleri için işten çıkardığı elemanlar arasında, şirketin web sayfasının tasarımcısı ile halkla ilişkiler uzmanı da yer alıyor.





5 Şirketin ilk dönemlerinde Kate Middleton da dahil bütün aile ortak bir çalışma sergiledi. Düşes, bebeklerin ilk doğum günleri bölümüyle ilgilenirken Pippa da şirketin tanıtımı için bir blog hazırladı.

6 Bu firma Middleton Ailesi'nin hayatını da değiştirdi. İlk yıllarda kendilerinin bile fazla beklemedikeri bir kar elde eden parti malzemeleri firması sayesinde Middleton Ailesi daha rahat bir yaşam tarzına sahip oldu.