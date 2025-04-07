Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti
Bella Johnston, gitarını alıp şarkı söylemek için ağzını açtığında, tanıdık bir mide bulantısı dalgası onu sardı. Birkaç dakika önce kendini iyi hissediyor gibi görünse de, kusmak üzere olduğunu biliyordu. "Kusma aniden gelirdi," diyor. "O kadar şiddetliydi ki, vücudum kasılıyor ve sarsılıyordu... Kontrol edemiyordum." Bu, 19 yaşındaki Bella’nın üç yılı aşkın süredir çektiği, açıklanamayan ve giderek artan semptomlarının sadece bir parçasıydı.
O zamanlar, 15 yaşında olan Bella, New South Wales'in kırsal bir köyünde yaşarken, kendini ilk kez kötü hissetmeye başlamıştı. "Düşük tansiyonla başladı," diyor. Sabahları uyanıyor, otururken bayılmamak için hemen başını bacaklarının arasına almak zorunda kalıyordu. "Ben de tamamen bitkindim ve ruh hali değişimlerinden muzdariptim, ama genç bir kızdım ve kimse bunu garip bulmadı."