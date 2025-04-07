Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti

Bella Johnston, gitarını alıp şarkı söylemek için ağzını açtığında, tanıdık bir mide bulantısı dalgası onu sardı. Birkaç dakika önce kendini iyi hissediyor gibi görünse de, kusmak üzere olduğunu biliyordu. "Kusma aniden gelirdi," diyor. "O kadar şiddetliydi ki, vücudum kasılıyor ve sarsılıyordu... Kontrol edemiyordum." Bu, 19 yaşındaki Bella’nın üç yılı aşkın süredir çektiği, açıklanamayan ve giderek artan semptomlarının sadece bir parçasıydı.

Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 1

O zamanlar, 15 yaşında olan Bella, New South Wales'in kırsal bir köyünde yaşarken, kendini ilk kez kötü hissetmeye başlamıştı. "Düşük tansiyonla başladı," diyor. Sabahları uyanıyor, otururken bayılmamak için hemen başını bacaklarının arasına almak zorunda kalıyordu. "Ben de tamamen bitkindim ve ruh hali değişimlerinden muzdariptim, ama genç bir kızdım ve kimse bunu garip bulmadı."


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Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 2

Bella'nın en çok endişelendiği semptomlar, şiddetli öksürük ve kusmaydı. "Okula çok fazla gidemiyordum, okula gittiğimde ise kusmak için sınıftan dışarı koşmak zorunda kalıyordum." Ayrıca hızla kilo kaybetmiş, birkaç hafta içinde 65 kg'dan 58 kg'ye düşmüştü. Annesi onu doktora götürdü ve yapılan kan testleri temiz çıktı. Ancak doktorlar, Bella'nın semptomlarının nedenini bulmakta zorlandılar.


Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 3

YANLIŞ TEŞHİS VE AİLE TERAPİ SÜRECİ

Bir doktor, kilo kaybı ve sık sık kusma nedeniyle Bella'ya anoreksiya ve bulimia teşhisi koydu. "Keşke şimdi, 'Benim sorunum bu değil' diyebilme özerkliğine sahip olsaydım," diyor Bella. Ancak 16 yaşında, yorgun ve çaresiz bir şekilde, ailesinin ve doktorların söylediklerini kabul etmek zorunda kaldı. "Sadece bir cevabım olsun diye, sorunun bu olduğuna inanmak istiyordum." Ancak Bella, derinlerde bir yerde bu teşhisin yanlış olduğunu hissediyordu. Yediği her şeyi istemsizce kusuyor, ama beden imajı aklındaki son şeydi.

Aile terapisi sürecinde her seansa annesi, babası ve küçük kardeşleriyle gitmek zorunda kalan Bella, yaşadığı sıkıntıları anlatırken daha fazla yalnızlaştığını hissediyordu. "Daha fazla kilo verdiğimde duşta bilerek kustuğum iddia edildi," diyor. O dönemde, ailesi de Bella'nın hastalığına inanmış ve onu tedaviye zorlamıştı. Fakat Bella, içsel bir çatışma yaşarken, kendisini yalan söyleyen bir insan gibi hissetmeye başlamıştı.


Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 4

NADİR BİR KANSER TÜRÜ

Melbourne'e taşındıktan sonra Bella, alternatif tıp yöntemlerine yöneldi. Sosyal medyada popüler olan ve sağlıklı yaşamı savunan Belle Gibson’ın takipçisi oldu. Bella, "Bu kadın kanserini tedavi etti, bu başına gelebilecek en kötü şey," diye düşündüğünü hatırlıyor. "Ne sorunum olursa olsun, kendimi düzeltebileceğime dair bana umut verdi." Gibson’ın önerdiği diyetlere uymaya çalışan Bella, bu süreçte kendini daha iyi hissedeceğini umuyordu. Ancak bir gün, Bella'nın sağlık durumu daha da kötüleşti ve doktorlar nihayet gerçek teşhisi koydu: paraganglioma, nadir bir kanser türü.


Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 5

Bella, nihayetinde boynundaki tümörü çıkarmak için sekiz saat süren bir operasyon geçirdi. Başarılı bir şekilde çıkarılan tümör, çürük bir meyve gibi görünüyordu. Ancak, kanserin beynine yayılma ihtimali bulunduğu için radyoterapi tedavisi gerekecekti. Bella, başlangıçta bu tedaviyi reddetmeyi düşündü, ancak babası onu ikna etti. "Bunu yapmaman kesinlikle mümkün değil," dedi.

Bella, tedavi sürecinde Gibson'dan hala destek almayı sürdürdü, ancak bir gün Gibson’ın kanserle ilgili yalanlarını ve para toplama dolandırıcılığını öğrendi. "Ona acıyorum. Bence yalnız ve izole edilmişti," diyor Bella. Gibson'ın söylediklerini affedemese de, Bella, ona olan karmaşık duygularını kabul ediyor.


Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 6

Şu anda 30 yaşında olan Bella, kanserin geri dönmediği için minnettar. Ancak, hala öksürükle mücadele ediyor ve bazı yiyecekleri tolere edemiyor. Artık şarkı söyleyemediğini ve gitar çalmaya gücü olmadığını belirtiyor. "Muhtemelen her zaman kronik olarak hasta olacağım ve kanserin geri dönmesi korkusuyla yaşıyorum," diyor. Ama en azından, hayatta kalma mücadelesinin sonunda doktorların kendisini dinleyeceğinden emin.

Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti - 7

Bella'nın hikayesi, sağlık arayışı, yanlış teşhisler ve en sonunda gerçek tedaviye ulaşma yolundaki uzun ve zor bir yolculuğun öyküsü. Aynı zamanda sağlık sistemi ve alternatif tıp arasındaki karmaşık ilişkiyi de gözler önüne seriyor. Bella, artık sadece hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşadığı bu travmanın üzerinden gelmeye çalışıyor.

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