Mide bulantısı, kusma, öksürük ardındaki şok edici hastalık: Doktora gittiğinde gerçeklerle yüzleşti

YANLIŞ TEŞHİS VE AİLE TERAPİ SÜRECİ

Bir doktor, kilo kaybı ve sık sık kusma nedeniyle Bella'ya anoreksiya ve bulimia teşhisi koydu. "Keşke şimdi, 'Benim sorunum bu değil' diyebilme özerkliğine sahip olsaydım," diyor Bella. Ancak 16 yaşında, yorgun ve çaresiz bir şekilde, ailesinin ve doktorların söylediklerini kabul etmek zorunda kaldı. "Sadece bir cevabım olsun diye, sorunun bu olduğuna inanmak istiyordum." Ancak Bella, derinlerde bir yerde bu teşhisin yanlış olduğunu hissediyordu. Yediği her şeyi istemsizce kusuyor, ama beden imajı aklındaki son şeydi.



Aile terapisi sürecinde her seansa annesi, babası ve küçük kardeşleriyle gitmek zorunda kalan Bella, yaşadığı sıkıntıları anlatırken daha fazla yalnızlaştığını hissediyordu. "Daha fazla kilo verdiğimde duşta bilerek kustuğum iddia edildi," diyor. O dönemde, ailesi de Bella'nın hastalığına inanmış ve onu tedaviye zorlamıştı. Fakat Bella, içsel bir çatışma yaşarken, kendisini yalan söyleyen bir insan gibi hissetmeye başlamıştı.





