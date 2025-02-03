Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi
İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Rachel Edge, düzenli aralıklarla yaptırdığı endoskopik muayenelerden birinde yemek borusu kanserine yakalandığını ve 18 ay ömrü kaldığını öğrendi. Kanserin ilk etapta belirgin semptomlar vermediğini anlatan talihsiz kadın, daha sonrasında mide ekşimesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler gördüğünü söyledi.
17 yaşındayken Barrett özofagusu tanısı konan Rachel Edge, bu rahatsızlık nedeniyle düzenli aralıklarla endoskopi yaptırıyordu, Yine rutin kontrollerinden birine giren 2 çocuk annesi kadının yemek borusunda bu defa 1,7 cm’lik bir tümör tespit edildi.