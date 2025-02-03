Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi

İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Rachel Edge, düzenli aralıklarla yaptırdığı endoskopik muayenelerden birinde yemek borusu kanserine yakalandığını ve 18 ay ömrü kaldığını öğrendi. Kanserin ilk etapta belirgin semptomlar vermediğini anlatan talihsiz kadın, daha sonrasında mide ekşimesi ve göğüs ağrısı gibi belirtiler gördüğünü söyledi.

Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 1

17 yaşındayken Barrett özofagusu tanısı konan Rachel Edge, bu rahatsızlık nedeniyle düzenli aralıklarla endoskopi yaptırıyordu, Yine rutin kontrollerinden birine giren 2 çocuk annesi kadının yemek borusunda bu defa 1,7 cm’lik bir tümör tespit edildi.

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Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 2

Doktorlar, 38 yaşındaki kadına tedavi olmazsa 18 ay içinde hayatını kaybeceğini söyledi. 9 saatlik bir operasyonla Rachel'in midesinin üçte ikisi ve kaburgası alındı. Her şeye rağmen mutlu olduğunu dile getiren Rachel Edge, ameliyata giren cerrahlara teşekkür etti.

Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 3

Hastalığın, kendisinde yorgunluk ve kaygı gibi bazı kalıcı hasarlar bıraktığını belirten Rachel Edge, şimdilerde midesinde 150, sırtında ise 98 zımba ile yaşamına devam ediyor.

Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 4
Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 5

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR?

Yemek borusu kanseri, yemek borusunun (özofagus) iç yüzeyinde gelişen kanser türüdür. Yemek borusu, ağızdan mideye yemek ve sıvı taşıyan uzun, kaslı bir tüptür. Bu kanser genellikle yemek borusunun alt kısmında meydana gelir ancak tüm yemek borusunda görülebilir.

Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 6

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Yutma güçlüğü (disfaji)
  • Ağızda yiyeceklerin takılması hissi
  • Göğüs ağrısı, bazen yutkunma sırasında artan ağrı
  • Ağızda kötü tat, kilo kaybı, halsizlik
  • Ses kısıklığı veya boğazda rahatsızlık hissi
Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi - 7

Tedavi genellikle kanserin evresine, tümörün tipi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

Cerrahi müdahale: Kanserin erken evrelerinde, yemek borusunun bir kısmının çıkarılması gerekebilir.

Radyoterapi: Kanserli hücrelerin yok edilmesi için yüksek enerjili ışınlar kullanılabilir. Özellikle cerrahiden sonra, tümörün geriye gitmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini engellemek için ilaçlar kullanılır. Cerrahi müdahaleye ek olarak ya da bağımsız bir tedavi olarak uygulanabilir.

Endoskopik tedaviler: Erken evrelerde, endoskopik yöntemlerle kanserli dokunun çıkarılması mümkündür.

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