Mide ekşimesi ve göğüs ağrısı şikayetlerini önemsemedi: Doktora gidince 18 ay ömrü kaldığını öğrendi

Tedavi genellikle kanserin evresine, tümörün tipi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

Cerrahi müdahale: Kanserin erken evrelerinde, yemek borusunun bir kısmının çıkarılması gerekebilir.

Radyoterapi: Kanserli hücrelerin yok edilmesi için yüksek enerjili ışınlar kullanılabilir. Özellikle cerrahiden sonra, tümörün geriye gitmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini engellemek için ilaçlar kullanılır. Cerrahi müdahaleye ek olarak ya da bağımsız bir tedavi olarak uygulanabilir.

Endoskopik tedaviler: Erken evrelerde, endoskopik yöntemlerle kanserli dokunun çıkarılması mümkündür.