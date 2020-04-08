Mike Tyson: Gorille dövüşmek için 10 bin dolar teklif ettim



Mike Tyson geçmişte gümüş sırtlı bir gorille dövüşmek için bir hayvanat bahçesi görevlisine 10 bin dolar teklif ettiğini itiraf etti.

Abone ol Paylaş







08.04.2020 - 14:48

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson, kısa süre önce de egzotik hayvan beslediği geçmişini tartıştığı ve Amerika'nın asıl "Kaplan Kral'ı" olma iddiasını gösterdiği haberleriyle gündem oldu.







Tyson, şidmi ise 1980'lerin sonunda bir keresinde kafesin içine tırmanıp gümüş sırtlı bir gorille dövüşmek istediğini bir hayvanat bahçesi görevlisine söylediğini açıkladı.







The Sun'a konuşan Tyson "New York'taki hayvanat bahçesinde çalışan birine hayvanat bahçesini sadece ben ve Robin (Givens, eski eşi) için tekrar açması için para ödedim" dedi.







Tyson konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Goril kafesine vardığımızda diğer tüm gorillere zorbalık eden gümüş sırtlı, büyük bir goril gördük. Çok güçlüydüler ama yine de gözleri masum bir bebeğin gözlerini andırıyordu."







"Görevliye kafesi açıp gümüş sırtlının sümüklü burnuna bir yumruk indirmeme izin vermesi için 10 bin dolar teklif ettim. Kabul etmedi"

Paylaş





