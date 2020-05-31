Mike Tyson'a tekrar ringe çıkması için 1 milyon dolar teklif

Efsane boksör Mike Tyson'a tekrar ringe çıkması için 1 milyon dolarlık teklif yapıldı.

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31.05.2020 - 16:34

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı antrenman videolarının ardından spora geri döneceği konuşulan ve sürekli ringe çıkması için yeni teklifler alan eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a şimdi de 1 milyon dolar önerildi.







2 kez ağır sıklet boks şampiyonu olan ve ağır sıklette dünyanın en genç şampiyonu olma unvanını hala elinde bulunduran Mike Tyson'a, 1995 yılında 89 saniyede nakavt ettiği Peter McNeeley'le tekrar ringe çıkması istendi.







1995'te hapis cezasını tamamlamasının ardından ringe çıkan Tyson, 12 maç üst üste kazanma serisi elde eden 'Fırtına' lakaplı McNeeley'i 89 saniyede birkaç kez yere indirmiş, sonunda da McNeeley tarafı ringe beyaz havlu atarak maçtan çekilmişti.







Efsane boksörün 25 milyon dolar ödül kazandığı müsabakada McNeeley ise 540 bin dolar aldı.







Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) şampiyonluk kemerlerini kazanan ilk ağır sıklet boksör olan 53 yaşındaki efsane Mike Tyson, 11 Haziran 2005'te Washington'da karşılaştığı İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı müsabakanın ardından boksa veda etmişti.

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