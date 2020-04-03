Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen itiraf

Efsane ağırsıklet boks şampiyonu Mike Tyson, tepki çeken yıllar önce Las Vegas'taki malikanesinde iki kaplan barındırmasının "yanlış" olduğunu itiraf etti.

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03.04.2020 - 10:04



Efsanevi ağırsıklet şampiyonu Mike Tyson egzotik hayvanlara sahip olduğu geçmişinden pişmanlık duyduğunu açıkladı.

53 yaşındaki Tyson, yıllar önce Las Vegas'taki malikanesinde iki kaplan barındırmasının “yanlış” olduğunu kabul etti. Instagram canlı yayınında konuşan Tyson "Aptaldım ben” dedi.

Tyson, "Bu kedileri yüzde 100 evcilleştirmenin bir yolu yok. Bunun hiçbir yolu yok. Sizi kazara öldürürler, özellikle de onlarla sertçe oynadığınızda ve onları yumrukladığınızda. Çok heyecanlanıyorlar, size vuruyorlar ve ölüyorsunuz" dedi.

"Kendimi eğittiğim için mutluyum" diyen Tyson, "Yanlışlar peşindeydim. Evcilleştirildiğine inanıp da onları evime almamalıydım. Hata etmişim" ifadelerini kullandı.

Tyson iki yavruya hapis cezasını çekerken sahip olduğunu ve iki kaplan sahibi olma fikrine, bu hayvanların süper Ferrari arabasında otururken çok “havalı” görüneceğini düşünerek vardığını söyledi.

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