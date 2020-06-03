Mila Kunis ile Ashton Kutcher çifti evlerini satıyor

Mila Kunis ile Ashton Kutcher, iki çocuklarıyla birlikte yaşadıkları lüks evi satışa çıkardı. İkili evlerine 14 milyon dolar talep ediyor.

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03.06.2020 - 11:15

Hollywood'un gözde çiftlerinden Mila Kunis ile Ashton Kutcher, evlendikten sonra aldıkları ilk evi satmaya karar verdi.







Isabbelle ve Dimitri adında iki çocukları olan çift, Beverly Hills'teki evleri için 14 milyon dolar istiyor.







Kutcher ve Kunis'in satışa çıkardığı ev 1999 yılında inşa edildi. Üç katlı evi çift, 10.2 milyon dolara satın almıştı.







Beş tane yatak odası ve hepsinin içinde de kendine özel banyosu bulunana evde bir spor salonu ve sauna da bulunuyor.







Beverly Hills'in gözlerden ve kameralardan uzak bir bölgesinde bulunan ev, sakinlerine temiz dağ havası alma olanağı da sunuyor.

Lüks evin yapay göl şeklinde bir yüzme havuzu da var.

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