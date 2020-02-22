Milano Moda Haftası'nda Bella ve Gigi Hadid rüzgarı (Hadise de izledi)
Moda dünyasının yakından takip ettiği Milano Moda Haftası devam ediyor. Bella Hadid, Gigi Hadid ve Irina Shayk gibi isimlerin çeşitli markalar için podyumda yürüdüğü defilelerden birini Türkiye'den Hadise de izledi.
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22.02.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 22.02.2020 - 14:43
Modayı yakından takip eden ve pahalı kıyafetleriyle sık sık gündem olan Hadise, Milano Moda Haftası'na katıldı.
Ünlü şarkıcı, moda devlerinin markalarının defilelerini en ön sıradan izledi.
Gucci, Moschino ve Fendi gibi markaların defilelerinde Bella Hadid, Gigi Hadid ve Irina Shayk gibi ünlü yıldızlar boy gösterdi.
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