Milano Moda Haftası'nda Kendall Jenner ile Bella Hadid rüzgarı
Milano Moda Haftası'na katılan dünyaca ünlü modeller Kendall Jenner ile Bella Hadid da İtalya’yı salladı.
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Son dönemin gözde modelleri Kendall Jenner ile Bella Hadid İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'na katıldı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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2İki ünlü model Versace markasının 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonundan kıyafetleri tanıttı.
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322 yaşındaki Jenner, koleksiyonun en renkli kostümlerinden biriyle podyuma damga vurdu.
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4Ünlü model markanın imzası haline gelen parlak işlemelerin ön planda olduğu elbiseyi taşıdı.
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5İşte ikilinin Milano'daki defileden yansıyan diğer kareleri...
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