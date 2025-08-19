Milattan önce Küllüoba'da yaşayan insanlar kuraklığa karşı tedbir almış
Eskişehir'de yaklaşık 5 bin 200 yıl önce insan topluluklarının yaşadığı değerlendirilen Küllüoba Höyüğü'nde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.
Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent mahallesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde ilk olarak 1996 yılında başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Milattan önce 3200-3300 yılları arasında insanların yaşadığı ve planlı bir yerleşim olduğu belirlenen Küllüoba'da birçok keşif yapılırken, Prof. Dr. Murat Türktekin, çalışmaların güncel durumuyla ilgili bilgi paylaştı.