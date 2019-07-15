Miley Cyrus: Hala kadınlara ilgi duyuyorum

2015 yılında verdiği bir röportajda panseksüel ( Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, yeni röportajında, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” dedi.