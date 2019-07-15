Miley Cyrus: Hala kadınlara ilgi duyuyorum
ntv.com.tr
Ünlü aktör Liam Hemsworth ile evli olan ve daha önce panseksüel olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, hala kadınlara ilgi duyduğunu söyledi.
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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Amerikan Elle dergisinin Ağustos 2019 sayısı için kapak pozu verdi.
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Aralık 2018’de ünlü aktör Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus, dergiye yaptığı açıklamada cinsel yöneliminden bahsetti.
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2015 yılında verdiği bir röportajda panseksüel ( Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, yeni röportajında, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” dedi.
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Cyrus, Hemsworth ile evli olsa da “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” şeklinde konuştu.
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Hemsworth hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, “En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum” dedi.
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Cyrus, “eş” kelimesinden ziyade “partner” kelimesini tercih ettiğini belirtti.
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Kendini panseksüel olarak tanımlayan Miley Cyrus, daha önce verdiği bir röportajda, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebilen biri ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak evlendiği Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımlandırdıklarını söylemişti.
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Vanity Fair dergisinin Mart 2019 sayısında kapak röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor. Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulunmuştu.