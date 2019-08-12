Miley Cyrus ile ayrılık sonrası Liam Hemsworth’ten ilk açıklama
ntv.com.tr
Şarkıcı Miley Cyrus ayrıldıkları haberinin yayılmasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncu Liam Hemsworth, sessizliğini ilk kez bozdu.
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Şarkıcı Miley Cyrus ile sekiz ay süren evliliğini sonlandıran oyuncu Liam Hemsworth, sessizliğini ilk kez bozdu.
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Çiftin hayranlarını şaşırtan ayrılık haberinin ardından ilk kez görüntülenen 29 yaşındaki Avustralyalı aktör, Daily Mail Australia’nın ayrılık sorusuna, “Neye benzediğini anlayamazsınız” yanıtını verdi.
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Ayrılık sonrası zamanını Avustralya’daki Byron Bay sahil kasabasında bulunan 4,3 milyon dolarlık evinde geçiren Thor filmi yıldızı, 26 yaşındaki Cyrus ile sadece sekiz ay süren evliliği hakkında konuşmak istemediğini belirtti.
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Ağabeyi Chris Hemsworth ile dondurulmuş yoğurt yerken görüntülenen ünlü aktörün kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti.
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Çiftle ilgili ayrlık söylentilerinin Cyrus’un sözcüsü haberi doğrulamış, ikilinin “kendilerine ve kariyerlerine odaklanacağını” belirtmişti.
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Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve geçen ay verdiği bir röportajda hala kadınlara ilgi duyguğunu söyleyen Cyrus, önceki gün İtalya Como’da 30 yaşındaki blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülendi.
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7Verdiği röportajda “Benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” diyen Cyrus ile ayrıldığı eşi Hemsworth, birlikte son verdikleri görüntüde birbirlerinden kopuk olmalarıyla dikkat çekmişti.
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2010 yılında ilişkiye başlayan Cyrus ve Hemsworth, 2012’de nişanlanmıştı. Eylül 2013’te ayrıldıklarını duyuran ikili, 2016’da tekrar barışmış ve Aralık 2018’de ABD’deki evlerinde gizlice evlenmişti.
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7 köpek, 3 kedi ve 2 domuz olmak üzere 16 evcil hayvanı bulunan ikilinin “bakımını üstlendikleri tüm hayvanların ebeveyni olarak kalmaya devam edecekleri” öğrenildi.