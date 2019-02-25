Miley Cyrus: Panseksüelim
Amerikalı ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, Avustralyalı oyuncu eşi Liam Hemsworth ile ilişkisinde olduğu gibi artık modern ilişkilerde cinsel kimliğin bir önemi olmadığını söyledi ve ekledi: Panseksüelim
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Kendini panseksüel olarak tanımlayan Miley Cyrus, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebilen biri ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak geçtiğimiz günlerde evlendiği Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımlandırdıklarını söyledi.
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2Vanity Fair dergisinin Mart sayısında kapak röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor. Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
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3Cyrus aynı zamanda LGBT topluluğunun bir parçası olmakla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
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Panseksüel ne demek?
Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.
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526 yaşında bir erkekle evli olan panseksüel Amerikalı Maggie Baska, "Miley benim dönemimde örnek alabileceğim çok açık bir insan" diyerek şarkıcının sözlerine destek oldu.