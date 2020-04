Miley Cyrus ve erkek arkadaşından sağlık çalışanlarına yemek (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Blake Lively ve Ryan Reynolds

Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds Covid-19'dan etkilenenleri desteklemeye devam ediyor. Blake Lively ve Ryan Reynolds, küresel salgından etkilenenler için sessizce bir başka cömert bağışta bulundular. Feeding America ve Food Banks Canada'ya 1 milyon dolarlık bir katkının ardından çift, New York'ta dört hastane arasında bölünmüş 400 bin dolar daha bağışladı.



Lively ve Reynolds corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında New York'taki Elmhurst, NYU Hospital, Mount Sinai and Northern Westchester hastanelerinin her birine sessizce 100 bin dolar bağışta bulundu. Çift; bu süre zarfında ülke çapında herkesi insanlara, yerel hastanelere ve sağlık çalışanlarına yardım etmeye teşvik etmek istiyor.



Bu iki bağışın yanı sıra, Reynolds'ın Aviation Gin şirketi, United States Bartender's Guild'e 15 bin dolar bağışlayarak, hizmet endüstrisinde iş kayıplarından etkilenen kişilere yardımcı olmak için katkıda bulundu.