Miley Cyrus ve Liam Hemsworth ayrılığıyla ilgili yeni iddia

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Liam'a yakın kaynak, evlenir evlenmez Miley Cyrus'ın "eski kötü alışkanlıklarına döndüğünü" belirtti.



İddiaya göre 26 yaşındaki Miley Cyrus, partiden partiden koşarak geçmişteki gibi düzensiz bir hayat sürüyor.



Önceki gün The Sun gazetesinde çıkan habere göre, Liam'ın ailesi de ünlü oyuncudan Miley ile olan tüm bağını koparmasını ve ilişkisini tamamen kesmesini istiyor.



Çiftin ayrılmış olması ama boşanmak için resmi bir adım atmaması, 29 yaşındaki aktörün ailesini endişelendiriyor.



The Hunger Games filminin 29 yaşındaki yıldızı, Instagram'dan da kısa bir açıklama yayınlamış ve "Miley ile ayrılık kararı aldık, ona sağlık ve mutluluk diliyorum" diye yazmıştı.



Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve verdiği bir röportajda hala kadınlara da ilgi duyguğunu söyleyen Cyrus, önceki gün İtalya Como’da 30 yaşındaki blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülenmişti.



Eylül 2013’te ayrıldıklarını duyuran ikili, 2016’da tekrar barışmış ve Aralık 2018’de ABD’deki evlerinde gizlice evlenmişti.