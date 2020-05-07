Miley Cyrus: Yaşadığım şey corona virüs krizi değil
ABD’li yıldız Miley Cyrus, ünlü isimlerin corona virüs salgını sırasında ayrıcalıklara sahip olduğunu kabul etti.
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07.05.2020 - 12:15
ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda corona virüskrizi sırasında ünlü olmanın ayrıcalığını anlattı.
Cyrus, dünyanın büyük bir kısmının, iyi niyetli bir ünlünün aynı konforuyla pandemiden geçmediğini anladığını itiraf etti.
27 yaşındaki şarkıcı, "Bu yaşadığım şey corona virüs krizi değil, Hayatım durakladı ama gerçekten bu salgının neye benzediğine dair hiçbir fikrim yok. Mekanımda rahatım, masama yemek koyabiliyorum, finansal açıdan kararlıyım ve bu pek çok insanın hikayesi değil" ifadelerini kullandı.
Cyrus, sosyal uzaklığından esinlenen Instagram Live talk show Bright Minded'e davet ettiği birçok kişinin muhtemelen benzer bir duyguyu tekrarladığını söyleyerek devam etti:
"Şov için 'Evet' diyen insanların tereddütlerinin çoğu, ünlülerin deneyimlerini paylaşmak doğru gelmediği içindi. Çünkü bu gerçek durumu özetlemiyor"
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