Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları

Haberler 03.01.2022 - 12:17
Miley Cyrus, Amerikan NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, bluzu üzerinden düşünce sahnede çıplak kaldı.
Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalıştı.
Kıyafetinin düşen kısmını toparlamayı başaramayan Cyrus'un imdadına konser görevlileri yetişti.
Görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Cyrus, konserine devam etti.
Miley’s New Year’s Eve Party with Pete Davidson adlı özel yılbaşı programında sahne alan Cyrus, yaşadığı talihsiz durum sırasında, "Herkes bana bakıyor. Yine de sahnedeki en giyinik halimleyim" diye gülerek konuştu.
Cyrus, daha önce de sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle gündeme gelmişti.
Aynı zamanda oyuncu da olan Cyrus, bir Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Miley Stewart/Hannah Montana rolüyle tanındı. Rolüyle Altın Küre Ödülleri ve Broadcast Film Critics Association Ödülleri'ne aday gösterildi.