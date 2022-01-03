Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Amerikan NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, bluzunun üzerinden düşmesiyle sahnede zor anlar yaşadı.

Haberler 03.01.2022 - 12:17

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 1

Miley Cyrus, Amerikan NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, bluzu üzerinden düşünce sahnede çıplak kaldı.

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalıştı. 

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 2

Kıyafetinin düşen kısmını toparlamayı başaramayan Cyrus'un imdadına konser görevlileri yetişti.

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 3

Görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Cyrus, konserine devam etti.

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 4

Miley’s New Year’s Eve Party with Pete Davidson adlı özel yılbaşı programında sahne alan Cyrus, yaşadığı talihsiz durum sırasında, "Herkes bana bakıyor. Yine de sahnedeki en giyinik halimleyim" diye gülerek konuştu.

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 5

Cyrus, daha önce de sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle gündeme gelmişti.

Miley Cyrus'ın sahnedeki zor anları - 6

Aynı zamanda oyuncu da olan Cyrus, bir Disney televizyon dizisi olan Hannah Montana'daki Miley Stewart/Hannah Montana rolüyle tanındı. Rolüyle Altın Küre Ödülleri ve Broadcast Film Critics Association Ödülleri'ne aday gösterildi.

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