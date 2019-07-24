Miley Cyrus'tan kadınlara çağrı

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ABD’li yıldız Miley Cyrus, hemcinsilerine çağrıda bulunarak, “Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz” ifadelerini kullandı.
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Miley Cyrus, Elle dergisinin ağustos sayısına kapak oldu. 26 yaşındaki şarkıcı açıklamalarında toplumun kadınlara dayattığı kurallara değindi.
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Ünlü yıldız “Bizden bu gezegende kalıcı olmamız bekleniyor. Ve bu bizim bir plan ya da amacımız değilken; hakkımızda birçok yargılama ve öfkeye maruz kalıyoruz. Kuralları da bizleri zorlayacak şekilde değiştiriyorlar” dedi.
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Cyrus, hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuştu.
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"Neden bizler kendimizi ikinci plana atmalıymışız gibi eğitiliyoruz?" diyen ünlü yıldız "Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz!” sözleriyle kadınlara güçlü kalmaları gerektiği çağrısında bulundu.